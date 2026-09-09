Chce wrócić do popularnej animacji. Powód: kosztowny rozwód

"Zagrałem zebrę Marty'ego w 'Madagaskarze'. Wszyscy byli świetni. To chyba największy film, w jaki byłem kiedykolwiek zaangażowany. Wiesz, zrobiliśmy trzy. Modlę się do Boga, że w świecie, w którym rebootuje się wszystko, nakręcimy jeszcze jeden" - mówił Rock.

Chris Rock o finansowych stratach po rozwodzie

Komik przypomniał, że w 2016 roku rozwiódł się z Malaak Compton-Rock po 20 latach małżeństwa. "Rozumiesz, co to znaczy? Nie mam już pieniędzy z 'Madagaskaru'. Nakręciliśmy tylko trzy części. A zrobili pięć 'Epok lodowcowych'. Potrzebuję kolejnego 'Madagaskaru'! Nadszedł czas" - śmiał się Rock.

Głóni bohaterowie serii "Madagaskar" DreamWorks/Courtesy Everett Collection East News

To nie pierwszy raz, gdy gwiazdor stand-upu żartuje ze swojej sytuacji finansowej po rozwodzie. "Billie Eilish oddaje pieniądze ze swoich koncertów na cele dobroczynne. To piękne. Procent dochodów z moich występów idzie oczywiście na konto mojej byłej żony" - mówił w czasie rozdania Wall Street Journal Innovator Awards w 2025 roku. "Ten rozwód kosztował mnie tyle pieniędzy. Gdy moi przyjaciele rozstają się ze swoimi małżonkami, proponuję im prawnika mojej byłej żony".

Chociaż Compton-Rock jest często wspominana w żartach swojego byłego męża, ich relacje wydają się poprawne. 19 maja oboje opublikowali w mediach społecznościowych zdjęcia z zakończenia studiów ich córki Zahry.

O czym opowiada cykl animacji "Madagaskar"?

Seria "Madagaskar" rozpoczęła się w 2005 roku. Doczekała się czterech filmów kinowych, dwóch krótkometrażowych oraz trzech seriali telewizyjnych. Fabuła skupiała się na czwórce zwierząt z nowojorskiego zoo: lwie Aleksie (Ben Stiller), zebrze Martym, hipopotamicy Glorii (Jada Pinkett-Smith) i żyrafie Melmanie (David Schwimmer), które uciekają ze swojego miejsca zamieszkania. W wyniku zbiegu okoliczności trafiają na Madagaskar, gdzie wita ich plemię lemurów pod wodzą króla Juliana (Sacha Baron Cohen). W przygodach partneruje im oddział pingwinów, które są gotowe na każdą sytuację.

Cztery filmy kinowe z serii - trzy części "Madagaskaru" (2005-2012) i "Pingwiny z Madagaskaru" (2014) - zarobiły na całym świecie ponad 2,266 miliarda dolarów.