Charlie Sheen oskarżony o molestowanie seksualne

Corey Feldman to aktor, który w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku zrobił karierę i zyskał status młodzieżowej gwiazdy. Można go było zobaczyć m.in. w takich kultowych produkcjach jak "Goonies", "Straceni chłopcy" czy "Stań przy mnie". Teraz wyprodukował film dokumentalny "(My) Truth: The Rape of Two Coreys". Oskarża w nim o molestowanie seksualne i pedofilię kilka osób z branży filmowej, m.in. Charliego Sheena.

Corey Feldman i Charlie Sheen w 1987 roku /GP/MPI/Capital Pictures / East News

We wspomnianym dokumencie, którego pokaz odbył się w poniedziałkową noc w Los Angeles, Corey Feldman zaprezentował listę osób, które według niego molestowały w przeszłości jego oraz jego najbliższego przyjaciela - Coreya Haima. Jedną z takich osób miał być Charlie Sheen. Feldman twierdzi, że Corey Haim zwierzył mu się, że Sheen zgwałcił go na planie filmu "Lucas" z 1986 roku. Haim zmarł przedwcześnie w wieku 38 lat w 2010 roku.

"Nie była to opowiastka rzucona mimochodem na łożu śmierci. Nie wspomniał o tym przy okazji, ale opowiedział mi o wszystkim ze szczegółami. Mówił: 'Charlie pochylił mnie między dwoma przyczepami, polał olejem i zgwałcił w biały dzień. W każdej chwili ktoś mógł się tam pojawić i to zobaczyć'" - wspomina z płaczem słowa przyjaciela Corey Feldman. Gdy nagrywano film "Lucas", Haim miał 13 lat, a Sheen 19. W dokumencie wypowiada się także kilka innych osób, które przyznają, że Haim opowiedział im o tym, że był molestowany przez Sheena bądź słyszały o tym od kogoś innego.

Sprawa nie jest nowa, a Sheen w przeszłości kategorycznie zaprzeczał, że zgwałcił Haima. Sprawa trafiła też do sądu, ale ostatecznie zakończyła się ugodą.

Charlie Sheen: Niepokorny 1 / 14 Pierwszą rolą Charliego Sheena był występ w filmie telewizyjnym "The Execution of Private Slovik" (1974). Malec miał wówczas 9 lat, a na planie znalazł się oczywiście za sprawą swojego ojca, znanego aktora Martina Sheena. Z kolei debiutem na dużym ekranie była dla 19-letniego już wówczas młodzieńca rola w "Czerwonym świcie" (1984), filmie wojennym opowiadającym o grupie nastolatków podejmującej wojnę partyzancką z komunistami, którzy najechali Stany Zjednoczone. Sheenowi partnerowali na planie inni młodzi zdolni: Patrick Swayze, C. Thomas Howell, Lea Thompson i Jennifer Gray. Źródło: materiały prasowe udostępnij

Sheen nie jest jedyną gwiazdą, której nazwisko pojawia się w dokumencie wyprodukowanym przez Feldmana. Wspominani są również aktor Jon Grissom, który grał z Haimem i Feldmanem w filmach "Prawo jazdy" i "Spełnione marzenia", właściciel klubu nocnego Alphy Hoffman oraz były menadżer gwiazd Marty Weiss. Feldman twierdzi też, że inną osobą, która molestowała Haima, był zmarły w 2018 roku aktor Dominick Brascia. Co ciekawe, to właśnie Brascia oskarżał w 2017 roku Sheena o to, że kilkukrotnie zgwałcił Coreya Haima.

Corey Feldman po raz pierwszy wypowiedział się na temat pedofilii panującej w Hollywood w wywiadzie dla ABC w 2011 roku. Później kontynuował temat w wydanych w 2013 roku pamiętnikach "Coreyography".