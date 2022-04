Charlie Chaplin: Kontrowersyjny wizjoner, który bawił tłumy

Charakterystyczny wąsik, melonik i laseczka. Wystarczy tych kilka słów, a w głowie natychmiast pojawia nam się jedna sylwetka - Charlie Chaplin. Gwiazda kina niemego, artysta wszechstronny, profesjonalny i niezwykle utalentowany, po prostu legenda. Chaplin wszystko robił sam: casting, produkcja, granie, reżyseria - te zadania należały do niego. W historii kina na zawsze zapisały się jego role, w tym ta jedna z najsłynniejszych - kreacja w filmie "Dyktator", która w kontekście tego, co dzieje się obecnie za naszą wschodnią granicą, nadal nie traci na aktualności. Legendarny aktor nigdy nie stronił jednak od kontrowersji. O jego trudnym charakterze i skandalach z życia prywatnego do dziś krążą legendy!

Zdjęcie Charlie Chaplin w scenie z filmu "Dyktator" / AF Archive/Mary Evans Picture Library / East News