Channing Tatum pozuje nago na planie „The Lost City of D”

W Dominikanie rozpoczęły się zdjęcia do przygodowej komedii zatytułowanej „The Lost City of D”. W rolach głównych wystąpią w niej Sandra Bullock i Channing Tatum. To właśnie dzięki temu aktorowi światło dzienne ujrzało pierwsze zdjęcie z planu, na którym towarzyszy mu Sandra Bullock. Tatum rozgrzał też do czerwoności Instagram swoją relacją z charakteryzatorni, gdzie pozował całkiem nago.

Instagram Post

Reklama

"The Lost City of D" reżyserują Aaron i Adam Dee. Film opowiada o pisarce poczytnych romansów, która w trakcie podróży związanej z promocją swojej książki zostaje porwana razem z modelem z okładek jej powieści. Wkrótce przekona się, że prawdziwe życie może być bardziej ekscytujące niż wymyślane przez nią fabuły. Wiele wskazuje więc na to, że widzów czeka dzieło podobne do filmu "Miłość, szmaragd i krokodyl" z 1984 roku.



Jak przystało na przygodowy film z dżungli, na pierwszym zdjęciu z planu opublikowanym na Instagramie przez Channinga Tatuma widać dwójkę głównych bohaterów, którzy prężą się w wymyślnych pozach na potrzeby, jak się wydaje, materiałów promujących kolejną książkę filmowej pisarki. Tatum i Bullock stoją po pas w wodzie, a podpis dodany do fotografii głosi: "To nie jest zabawne... W ogóle nie jest zabawne!".



Dużo emocji wzbudziła też poprzednia relacja Tatuma, na której można było go zobaczyć kompletnie nagiego. 41-letni aktor podzielił się na Instagramie fotografią z charakteryzatorni. Zasłania się na niej jedynie emotką małpki umieszczoną w newralgicznym punkcie ciała. "Gdy przebywasz właśnie w charakteryzatorni zupełnie nagi i zakrywający swój sprzęt ręcznikiem przygotowując się do kolejnych scen w filmie, wiesz, że będziesz musiał na to przygotować swoją mamę, zanim zobaczy gotowy film" - napisał w relacji Tatum. "I tak, prężyłem się do zdjęcia tak mocno, że aż dostałem skurczów" - dopisał niżej aktor.

Zdjęcie Channing Tatum na planie „The Lost City of D” / Instagram

Reklama

Premiera filmu "The Lost City of D" została zaplanowana na 15 kwietnia 2022 roku. Scenariusz filmu napisali Seth Gordon i Dana Fox. W rolach głównych, obok Tatuma i Bullock, występują w nim Daniel Radcliffe, Patti Harrison, Oscar Nunez i Da’Vine Joy Randolph. Epizodyczną rolę zagrał zaś Brad Pitt.