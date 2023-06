Channing Tatum udaje się na zasłużone wakacje. Jak wyznał w rozmowie z magazynem "People", pracował nieprzerwanie od dwóch i pół roku. W tym czasie nie tylko grał, ale też produkował, reżyserował i pisał książki dla dzieci. Ostatnia z nich, "The One and Only Sparkella and the Big Lie" właśnie ukazała się na rynku księgarskim.

Channing Tatum nie wróci to roli Magic Mike'a. "Nic więcej nie zostało"

I choć Tatum ani myśli rezygnować z aktorstwa, to z jednym ze swoich bohaterów żegna się na dobre. Jak zapowiedział, nie zagra w kolejnej części popularnej serii "Magic Mike" . "Skończyłem z tą rolą. Daliśmy z siebie wszystko. Oskubaliśmy całe mięso do kości. Nic więcej nie zostało" - stwierdził. A już żartobliwie dodał, że da się skusić do powrotu jedynie w przypadku filmu "Zgryźliwi, starzy striptizerzy" nawiązując do popularnego cyklu "Dwaj zgryźliwi tetrycy" z Jackiem Lemmonem i Walterem Matthauem.

Napisana przez Tatuma seria książek dla dzieci opowiada o tytułowej Sparkelli, której pierwowzorem jest córka aktora, dziesięcioletnia obecnie Everly. W pierwszym tomie cyklu Sparkella rozpoczyna naukę w nowej szkole, gdzie nie wszystko jej się podoba. W wydanej właśnie trzeciej części książki, dziewczynka próbuje zaprzyjaźnić się z najpopularniejszą uczennicą w jej szkole. "W swoich książkach staram się pisać o tym, co sam przeszedłem. Wtedy jestem w stanie zrozumieć emocjonalne aspekty danej historii" - opowiada Tatum. Przerwę w graniu aktor zamierza wykorzystać nie tylko na odpoczynek. Zamierza też poświęcić więcej czasu córce, którą wychowuje wspólnie z byłą żoną, Jenną Dewan.

Channing Tatum: Nie tylko taniec 1 / 14 Channing Tatum urodził się w Alabamie, ale dorastał w sąsiednim stanie Missisipi. Od dziecka zdradzał sportowe zacięcie, dzięki któremu zresztą zdobył stypendium do college'u. Zrezygnował zeń jednak, wybierając pracę. Początkowo przyszły aktor nie wiedział, jaką ścieżkę powinien obrać. Wśród licznych zajęć, jakimi się parał, była m.in. praca na budowie i pośrednictwo finansowe. Żadna z tych profesji nie budziła jednak takich emocji, jak krótki epizod w nocnym klubie na Florydzie, gdzie tańczył jako męski striptizer. Źródło: East News