Cezary Pazura w negliżu. "Pół Afrodyt, pół heros"

Edyta Pazura opublikowała na Instagramie zaskakujące zdjęcie swojego męża. Wykonane przez nią ujęcie wywołało niemałe poruszenie w sieci. Na komentarze rozbawionych fanów Cezarego Pazury nie trzeba było długo czekać.

Cezary Pazura /Gałązka / AKPA

Cezary Pazura jest jednym z najpopularniejszych polskich aktorów. Mężczyzna od lat cieszy się sympatią fanów, podobnie jak jego żona - Edyta. Wielbiciele uwielbiają ich za szczerość, autentyczność, poczucie humoru i dystans do siebie czy rzeczywistości. Zakochani chętnie dzielą się w sieci swoją codziennością. Ostatnio w wirtualnej galerii 33-latki pojawiła się zaskakująca fotografia znad morza.

Na zdjęciu wykonanym przez Edytę Pazurę, która pasjonuje się fotografią, widzimy jej męża w dość niecodziennym kadrze. Publikacja rozbawiła wielu internautów, a pod zdjęciem autorka napisała jedynie dwa krótkie zdania.

"Mąż poprosił o fotę. Wybrałam najlepszy kadr" - zażartowała żona aktora. Na reakcję internautów nie trzeba było długo czekać.

Pod wakacyjnym zdjęciem Cezarego Pazury błyskawicznie pojawiła się fala serduszek i dziesiątki komentarzy. Wśród nich znajdziemy najwięcej tych, w których obserwatorzy zakochanych postanowili dalej żartować. Nie brakuje też komplementów i zachwytów nad sylwetką 59-letniego aktora.

"Jest jak wino", "Wygląda jak zdjęcie z Tindera", "No powiem Ci ze masz na co popatrzeć", "Wspaniałe zdjęcie", "Wszakże to prawdziwy grecki bóg", "Taki pół Afrodyt, pół HEROS", "Niezła klata na te lata", "Ja Panią normalnie uwielbiam", "No najlepiej! Jesteście cudowni", "Od razu widać, że ten Pan stracił dla kogoś (przez kogoś) głowę" - komentowali z sympatią internauci.

Katarzyna Solecka