Cenzura podczas Złotych Globów. Co powiedziała aktorka?

35-letnia Taylor była wyraźnie zaskoczona swą wygraną. Gdy odbierała Złoty Glob z rąk Amandy Seyfried i Jennifer Garner, zalała się łzami. "Boże, prawie nie napisałam podziękowań, bo nie sądziłam, że coś dostanę" – mówiła, z trudem łapiąc oddech.

Aktorka podziękowała między innymi reżyserowi Paulowi Thomasowi Andersonowi za "jego wizję, zaufanie i geniusz". "Moja wdzięczność nie ma końca. Kocham cię, wszyscy cię kochamy" – mówiła ze sceny. Podziękowała także pozostałym członkom obsady filmu: Leonardo DiCaprio, Seanowi Pennowi, Benicio Del Toro, Chase Infiniti i Reginie Hall oraz "każdej osobie związanej z tym filmem".

W pewnym momencie aktorka zrobiła pauzę, by skomentować wagę statuetki. "Boże, to [tu padło niecenzuralne słowo] jest ciężkie" – rzuciła, ale oglądający stację CBS nie usłyszeli jej słów.

Na koniec Taylor zwróciła się do wszystkich afroamerykańskich kobiet i dziewczynek. "Nasza delikatność nie jest wadą. Nasza głębia to nie jest zbyt wiele. Nasze światło nie potrzebuje pozwolenia, by świecić. Nasze miejsce jest w każdym pomieszczeniu, w którym jesteśmy. Nasz głos ma znaczenie, a nasze marzenia potrzebują przestrzeni".

"Jedna bitwa po drugiej" z czterema Złotymi Globami

"Jedna bitwa po drugiej" okazała się wielkim zwycięzcą 83. rozdania Złotych Globów. Film otrzymał cztery statuetki – za najlepszą komedię lub musical, reżyserię i scenariusz Andersona oraz rolę Taylor. Od dłuższego czasu jest faworytem do nominacji w najważniejszych kategoriach oscarowych.