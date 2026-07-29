Ceniony DJ Kavinsky nie żyje. Jeden utwór wyniósł go na wyżyny sławy

Legendarny francuski muzyk został odnaleziony martwy w swoim paryskim mieszkaniu we wtorek 28 lipca. Informację o śmierci Kavinskiego potwierdziła tamtejsza prokuratura. Śledczy ustalili, że przyczyną zgonu mógł być udar. Mówi się, że artysta skarżył się w ostatnich dniach na silne bóle głowy. Szczegóły ujawnią dopiero dodatkowe badania. Na miejscu nie znaleziono żadnych niepokojących śladów, które wskazywałyby na udział osób trzecich.

Kavinski nie żyje. Słynny francuski DJ miał 50 lat

Vincent Belorgey, znany szerszej publiczności jako DJ Kavinski, urodził się 31 lipca 1975 roku w Paryżu. Artysta zapracował na tytuł ikonu francuskiej sceny muzyki elektronicznej i nurtu synthwave. Jego muzyka nierzadko inspirowana była estetyką lat 80., w tym grami wideo i serialami, które powstawały w tamtych czasach. Wydał dwa albumy, "OutRun" oraz "Reborn", a każdy z nich charakteryzowała nostalgiczna, filmowa aura.

Międzynarodowy rozgłos przyniósł mu przede wszystkim utwór "Nightcall", który pojawił się na ścieżce dźwiękowej jednego z najgłośniejszych filmów duńskiego reżysera Nicolasa Windinga Refna. Produkcja "Drive" z 2011 roku, w której główną rolę odegrał Ryan Gosling, została nagrodzona Złotą Palmą i była nominowana do Oscara.

Przez lata Kavinski współpracował również z wieloma innymi artystami, w tym z Quentinem Dupieux czy muzykami z grupy Daft Punk.

Jego ostatni muzyczny występ można było zobaczyć podczas uroczystej ceremonii zamknięcia Igrzysk Paralimpijskich w Paryżu w 2024 roku. Rok później pojawił się gościnnie u boku Vincenta Cassela w serialu Netfliksa "Banger".