Podcast o ekologii

Aktorka, która do tej pory zaskakiwała przede wszystkim brawurowymi rolami, teraz zaskoczy fanów zupełnie nowym projektem. Zamienia doznania wizualne na słuchowe i od kwietnia rusza z podcastem poświęconym zmianom klimatycznym. 52-letnia Australijka ogłosiła, że wraz z Dannym Kennedym, amerykańskim przedsiębiorcą i działaczem na rzecz ochrony środowiska, przenosi się na chwilę z planu zdjęciowego do studia, gdzie wspólnie nagrywać będą podcasty poświęcone zmianom klimatycznym i ochronie środowiska.

W programie, który od kwietnia będzie dostępny wyłącznie dla Audible, gospodarze zajmą się obecnym kryzysem klimatycznym. Najbardziej palące zagadnienia będą omawiać wraz z zaproszonymi gośćmi. Podcast ma nie tylko mówić o zagrożeniach, ale również wskazywać na sposoby przeciwdziałania zmianom klimatycznym.

Reklama

Cate Blanchett zagra w anglojęzycznym debiucie Pedra Almodovara



Cate Blanchett: Rodzina trzyma ją w pionie





"Powinniśmy być przerażeni"

Zdjęcie Cate Blanchett / ALBERTO PIZZOLI / East News

"Wiedza i pasja Danny'ego na temat rozwiązań klimatycznych jest zaraźliwa. Mamy nadzieję, że nasi słuchacze będą czerpać przyjemność ze słuchania rozmów tak bardzo, jak my cieszyliśmy się z prowadzenia ich" - zapowiedziała w oświadczeniu aktorka. Audycje zatytułowane "Climate of Change with Cate Blanchett and Danny Kennedy" zostały zaplanowane na dwa sezony.

Gwiazda, którą można podziwiać w filmie "Nie patrz w górę", od lat jest mocno zaangażowana w walkę ze zmianami klimatycznymi, dba również o to, aby swoją wrażliwością na to, co nas otacza, zarażać swoje dzieci. "Każdy z nas stara się zachować optymizm i pozytywne nastawienie, gdy rozmawiamy o 1,5-stopniowym ociepleniu klimatu. Ale to coś katastrofalnego. Powinniśmy być przerażeni tym. Żądać zmian i jednocześnie być na tyle odważni, aby stawić czoła temu przerażeniu i podjąć jakieś działania" - podkreśliła w rozmowie z magazynem "Porter".

Cate Blanchett: Lubi zaskakiwać 1 / 10 Niesamowita jest droga, jaką pokonała Cate Blanchett, żeby stać się jedną z najlepszych współczesnych aktorek. Początkowo w ogóle nie interesowała się kinem, a pierwszy raz przed kamerą pojawiła się - statystując w wieku 21 lat w... egipskim filmie. Tak ją to wciągnęło, że po powrocie do rodzinnej Australii ukończyła studia w Narodowym Instytucie Teatralnym. Na zdjęciu: Cate Blanchett na festiwalu w Wenecji (2018) Źródło: Getty Images Autor: Maria Moratti udostępnij