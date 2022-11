O swoim nowym programie modelka i aktorka opowiadała na antenie BBC. Przy tej okazji zdobyła się też na bardzo osobiste zwierzenia. Cara Delevingne , która identyfikuje się jako queer, wspomniała, że w okresie dorastania miała trudności z pogodzeniem się z własną seksualnością, bo reakcje na związki nieheteroseksualne, z jakimi się zetknęła, były negatywne.

Cara Delevingne: Bała się mówić o swej orientacji seksualnej

"Nie mogłam z nikim o tym porozmawiać, miałam w sobie wiele wstydu , myślałam, że jestem nienormalna" - wyznała w rozmowie z BBC modelka. I dodała, że te rozterki popchnęły ją do myśli samobójczych. "Wielokrotnie myślałam o odebraniu sobie życia. Z perspektywy czasu cieszę się, że tego nie zrobiłam" - przyznała.

Zakorzenione w młodości poczucie wstydu, a potem obawa o utratę pozycji zawodowej sprawiły, że modelka długo nie chciała otwarcie mówić o swojej orientacji seksualnej. "Wciąż miałam problem z poukładaniem tego i pogodzeniem się z tym. Nie chodziło nawet o to, że znajdę się na pierwszych stronach gazet, obawiałam się tego, co by było, gdyby moja rodzina to zobaczyła" - wyznała Cara Delevingne.

Cara Delevingne na "Planecie Seks"

Program, który modelka zaprezentuje widzom w grudniu, dla niej samej był swego rodzaju terapią. Gdy w trakcie nagrywania programu podróżowała po świecie, by rozmawiać z naukowcami, artystami i aktywistami, starała znaleźć się odpowiedzi na pytania, które nie raz zadawała sobie w młodości, starając się zrozumieć własne zmagania.

"Czuję się naprawdę bardzo dumna z tego, co stworzyliśmy. Wiem, że na całym świecie są takie dusze jak ja. Cieszę się, że mogę pomagać ludziom, którzy znaleźli się w podobnej sytuacji w jakiej ja byłam" - powiedziała.

