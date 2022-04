Zrealizowany w 1998 roku przez Petera Weira "Truman Show" zdobył trzy Złote Globy oraz uzyskał trzy nominacje do Oscara. Opowiadał o Trumanie Burbanku (Jim Carrey), który w dniu swych urodzin został adoptowany przez korporację OmniCam i stał się nieświadomym bohaterem najpopularniejszego telewizyjnego show.

"'Truman Show' to współczesna refleksja nad platońską ideą jaskini a kluczowa scena [filmu] prowokuje widzów nie tylko do zauważenia granicy między rzeczywistością a jej reprezentacją, lecz także zmusza do rozmyślań nad objawiającą się między manipulacją a oczyszczeniem potęgą fikcji" - zaznaczyli w specjalnym oświadczeniu organizatorzy festiwalu.

"Tak jak Truman wymyka się fałszowi, wchodząc po schodach, tak festiwal w Cannes, ze swymi słynnymi schodami, oferuje widzom wchodzącym do Pałacu Festiwalowego artystyczną prawdę" - tłumaczą organizatorzy.

18 filmów powalczy o Złotą Palmę

W tym roku o Złotą Palmę canneńskiego festiwalu powalczy 18 filmów. Wśród nich znalazł się obraz "Eo" Jerzego Skolimowskiego . Jak podano na stronie Warmińsko-Mazurskiego Funduszu Filmowego, to współczesna interpretacja - zaliczanego do klasyki kina - francuskiego filmu "Na los szczęścia, Baltazarze!" Roberta Bressona z 1966 roku.

"Historia osiołka o imieniu Baltazar, rozpoczynająca się w polskim cyrku, a kończąca we włoskiej rzeźni, to gorzka ale też i pełna ciepłego humanizmu parafraza filmu drogi. To panoptikum ludzkich zachowań wobec bezbronnego zwierzęcia, sugestywny obraz relacji społecznych i przemian kulturowych zachodzących we współczesnym świecie" - podano w komunikacie.

Autorami scenariusza są Ewa Piaskowska i Jerzy Skolimowski. Za zdjęcia odpowiada Michał Dymek. W obsadzie filmu znaleźli się m.in. Sandra Drzymalska , Mateusz Kościukiewicz i Tomasz Organek.

Obok "Eo" nominacje do Złotej Palmy otrzymały m.in. "Broker" Hirokazu Koreedy , "Crimes of the Future" Davida Cronenberga , "Tori and Lokita" Jean-Pierre'a i Luki Dardenne'ów , "Showing up" Kelly Reichardt oraz "Tchaikovski’s wife" Kiriłła Sieriebriennikowa , "Holy Spider" Aliego Abbasiego i "Les Amandiers" Valérii Bruni Tedeschi .

Szansę na główną nagrodę mają również "Stars at Noon" Claire Denis , "Frère et soeur" Arnauda Desplechina , "Close" Lukasa Dhonta , "Armageddon Time" Jamesa Graya , "Nostalgia" Maria Martone, "RMN" Cristiana Mungiu , "Triangle of Sadness" Rubena Ostlunda , "Decision to Leave" Parka Chan-wooka , "Leila’s Brothers" Saeeda Roustayia oraz "Boy from Heaven" Tarika Saleha .

Tom Cruise wraca na Croisette

Poza konkursem zaprezentowane zostaną "Elvis" Baza Luhrmanna, "Top Gun: Maverick" Josepha Kosinskiego, "Masquerade" Nicolasa Bedosa, "Novembre" Cedricka Jimeneza oraz "Three Thousand Years of Longing" George'a Millera.



Podczas pokazów specjalnych będzie można obejrzeć "Jerry Lee Lewis: Trouble in Mind" Ethana Coena, "The Natural History of Destruction" Siergieja Łoźnicy i "All That Breathes" Shaunaka Sena. W sekcji Cannes Premiere zaplanowano projekcje filmów "Nighfall" Marco Bellocchio, "Dodo" Panosa H. Koutrasa, "Irma Vep" Oliviera Assayasa oraz "Nos Frangins" Rachida Bouchareba.

Tom Cruise powróci na canneńską imprezę, w której do tej pory uczestniczył tylko raz: 18 maja 1992 r. przy okazji filmu Rona Howarda "Za horyzontem" . "Dokładnie trzydzieści lat później - 18 maja 2022 r. - festiwal w Cannes złoży aktorowi hołd za całokształt twórczości" - czytamy w specjalnym komunikacie.



Organizatorzy imprezy poinformowali, że 18 maja w godzinach popołudniowych Tom Cruise porozmawia z dziennikarzem Didierem Allouchem, a następnie weźmie udział w wieczornej projekcji filmu "Top Gun: Maverick" Josepha Kosinskiego .



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Top Gun Maverick" [trailer 3] materiały prasowe

75. festiwal filmowy w Cannes odbędzie się w dniach 17-28 maja.

