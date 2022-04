"Śmiałość i spontaniczność to główne cechy pierwszych filmów ubiegających się o Camera d'or. Któż więc mógłby lepiej wesprzeć debiut reżyserski niż Rossy de Palma , aktorka znana z oryginalności i polotu? Jej twarz, charyzma, zachowanie - to ona jest najlepszą muzą" - napisali w specjalnym oświadczeniu organizatorzy festiwalu.

Złota Kamera: Nagroda dla najlepszego debiutanta w Cannes

Jej debiutem aktorskim był występ w 'Prawie pożądania' Pedro Almodovara. Żywiołowość i energia artystki spodobały się widzom, a ona sama uczyniła ze srebrnego ekranu swój dom. Od tamtej pory zagrała w wielu międzynarodowych filmach i wielokrotnie pracowała we Francji. Nieustannie zaskakuje i przejawia wiele talentów" - uzasadnili wybór przewodniczącej jury organizatorzy wydarzenia.

Reklama

Obok hiszpańskiej aktorki w skład jury Złotej Kamery wchodzą: CEO ARRI France Natasza Chroscicki, operator Jean-Claude Larrieu, reżyserka Eleonore Weber, dziennikarz i krytyk filmowy Olivier Pelisson, reżyser i scenarzysta Lucien Jean-Baptiste, a także aktor Samuel Le Bihan.

Złota Kamera (Camera d’Or) przyznawana jest od 1978 r. przez międzynarodowe jury debiutującemu reżyserowi, którego film był pokazywany w ramach: Oficjalnej Selekcji, Tygodnia Krytyki lub Quinzaine des Realisateurs. Do tej pory jej laureatami zostali m.in. Jim Jarmusch, Steve McQueen, Mira Nair, Naomi Kawase i Lukas Dhont.

Zwycięzca tegorocznej Złotej Kamery zostanie ogłoszony 28 maja podczas ceremonii zamknięcia festiwalu.

Joanna Kulig w jury sekcji Un Certain Regard

Wcześniej podano skład jury konkursu Un Certain Regard promującego kino o oryginalnej tematyce i formie. Filmy z tej sekcji oceniać będą: włoska reżyserka i aktorka Valeria Golino (przewodnicząca), polska aktorka Joanna Kulig , amerykańska reżyserka Debra Granik, francuski piosenkarz, autor tekstów i aktor Benjamin Biolay oraz wenezuelski aktor i producent Edgar Ramirez.

W minionych dniach poznaliśmy również jurorów konkursu głównego. W gremium, któremu przewodniczyć będzie francuski aktor Vincent Lindon, zasiądą: brytyjska aktorka Rebecca Hall, hinduska aktorka Deepika Padukone, szwedzka aktorka Noomi Rapace oraz włoska aktorka i reżyserka Jasmine Trinca, a także irański reżyser, scenarzysta i producent Asghar Farhadi, francuski reżyser, scenarzysta i aktor Ladj Ly, amerykański reżyser i scenarzysta Jeff Nichols oraz norweski reżyser i scenarzysta Joachim Trier.

21 filmów powalczy o Złotą Palmę

W programie konkursu głównego znalazło się 21 filmów, wśród nich "Eo" Jerzego Skolimowskiego , "Broker" Hirokazu Koreedy, "Crimes of the Future" Davida Cronenberga, "Tori and Lokita" Jean-Pierre'a i Luca Dardenne, "Showing up" Kelly Reichardt, "Tchaikovski’s wife" Kiriłła Sieriebriennikowa, "Holy Spider" Aliego Abbasiego i "Les Amandiers" Valérii Bruni Tedeschi.

Szansę na Złotą Palmę mają również m.in. "Stars at Noon" Claire Denis, "Frère et soeur" Arnauda Desplechin, "Close" Lukasa Dhonta, "Armageddon Time" Jamesa Graya, "Nostalgia" Maria Martone, "RMN" Cristiana Mungiu, "Triangle of Sadness" Rubena Ostlunda oraz "Decision to Leave" Parka Chan-wooka.

75. festiwal filmowy w Cannes odbędzie się w dniach 17-28 maja.

Czytaj więcej:

"The Palace": Roman Polański kręci nowy film. Ma problem z aktorami?



"365 dni: Ten dzień": Czas na seks na stole! Najgorszy polski film roku? [recenzja]

Przystojny Polak jest sławny w Hollywood. U nas mało kto o nim słyszał

Urodziła się w Kielcach, robi karierę w Hollywood. Gorzko wspomina Polskę

Więcej newsów o filmach, gwiazdach i programach telewizyjnych, ekskluzywne wywiady i kulisy najgorętszych premier znajdziecie na naszym Facebooku Interia Film .