Sekcja Critics Week poświęcona jest początkującym reżyserom, którzy prezentują w jej trakcie swoje debiutanckie bądź drugie w karierze filmy. Eisenberg zalicza się do tej pierwszej grupy - "When You Finish Saving the World" to jego pełnometrażowy debiut. Dotychczas na jego reżyserskim koncie był jedynie krótkometrażowy "Becoming a Werewolf".

Jesse Eisenberg debiutuje po drugiej stronie kamery

Film "When You Finish Saving the World" opowiada historię ucznia szkoły średniej Ziggy’ego oraz jego matki Evelyn. Chłopak ma swój popularny internetowy kanał, za którego pośrednictwem wykonuje dla swoich fanów oryginalne piosenki folk-rockowe. Evelyn prowadzi schronisko dla ofiar przemocy domowej. Podczas gdy Ziggy próbuje zaimponować swojej zaangażowanej społecznie koleżance, Evelyn poznaje szukających schronienia w jej ośrodku Angie i jej syna Kyle’a. Zauważa między nimi więź, której brakuje jej w relacji z własnym synem - czytamy w oficjalnym opisie filmu, który debiutował podczas tegorocznego festiwalu w Sundance. W rolach głównych występują w nim Finn Wolfhard oraz Julianne Moore .

Festiwal w Cannes będzie pierwszą okazją do zobaczenia filmu "When You Finish Saving the World" w kinie. Choć był już pokazywany w Sundance, tegoroczna edycja tego festiwalu zorganizowana została w formule wirtualnej. W Cannes film Eisenberga będzie pokazany w ramach projekcji specjalnej poza konkursem. Siedem innych tytułów będzie konkurować o zwycięstwo w sekcji Critics Week.

Jesse Eisenberg może mówić o sporym wyróżnieniu. Trafia bowiem do elitarnego grona reżyserów, którzy też prezentowali swoje dzieła w sekcji Critics Week festiwalu w Cannes. Na tej liście są m.in. Jeff Nichols, Bernardo Bertolucci, Julia Ducournau, Guillermo del Toro, Ken Loach, John Sayles oraz Alejandro G. Inarritu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jesse Eisenberg o filmie "Iluzja 2": Sporo zwrotów akcji i fałszywych tropów [epk] materiały dystrybutora

