Skład jury sekcji Un Certain Regard ogłoszono w komunikacie na stronie festiwalu w Cannes. Jak czytamy, w gremium pod przewodnictwem włoskiej reżyserki i aktorki Valerii Golino zasiądą: polska aktorka Joanna Kulig , amerykańska reżyserka Debra Granik , francuski piosenkarz, autor tekstów i aktor Benjamin Biolay oraz wenezuelski aktor i producent Edgar Ramirez .



W sekcji Un Certain Regard - promującej kino o oryginalnej tematyce i formie - będzie można obejrzeć m.in. "Rodeo" Loli Quivoron, "The Blue Caftan" Maryam Touzani, "The Stranger" Thomasa Wrighta oraz "Silent Twins", czyli anglojęzyczny debiut Agnieszki Smoczyńskiej .

Zgodnie z opisem opublikowanym na stronie dystrybutora obrazu, Gutek Film, produkcja polskiej reżyserki została oparta na historii bliźniaczek June i Jennifer Gibbons, które "odmówiły komunikacji ze światem zewnętrznym".



"Siostry porozumiewały się jedynie ze sobą własnym wymyślonym językiem. Z czasem ich relacja przerodziła się w toksyczny związek - niebezpieczny zarówno dla nich, jak i dla ich otoczenia" - czytamy.

W głównych rolach w filmie Smoczyńskiej wystąpiły Letitia Wright i Tamara Lawrance. Za muzykę w "Silent Twins" odpowiada Marcin Macuk, były członek zespołu Pogodno i stały współpracownik grupy Hey, oraz Zuzanna Wrońska. Autorem zdjęć jest Jakub Kijowski. Scenariusz Andrei Seigel jest adaptacją książki "The Silent Twins" Marjorie Wallace.

We wtorek organizatorzy festiwalu w Cannes podali, kto będzie oceniać filmy w konkursie głównym. Jurorami tej sekcji zostali: brytyjska aktorka Rebecca Hall , hinduska aktorka Deepika Padukone, szwedzka aktorka Noomi Rapace oraz włoska aktorka i reżyserka Jasmine Trinca , a także irański reżyser, scenarzysta i producent Asghar Farhadi , francuski reżyser, scenarzysta i aktor Ladj Ly , amerykański reżyser i scenarzysta Jeff Nichols oraz norweski reżyser i scenarzysta Joachim Trier .

Obradom jury przewodniczyć będzie francuski aktor Vincent Lindon . "To wielki zaszczyt i powód do dumy, że pośród wszystkich wydarzeń, z którymi boryka się świat, powierzono mi wspaniałe, ważkie zadanie przewodniczenia jury 75. festiwalu w Cannes. Wraz z pozostałymi jurorami dołożymy wszelkich starań, aby jak najlepiej zatroszczyć się o filmy przyszłości, które (...) wypełniają misję poruszania serc jak największej liczby kobiet i mężczyzn, przypominając im o wspólnych ranach i radościach. Kultura pomaga duszy ludzkiej wzrastać i mieć nadzieję na lepsze jutro" - powiedział Lindon, cytowany w komunikacie.

W tym roku w konkursie głównym zmierzy się 21 filmów. Wśród nich znalazł się obraz "Eo" Jerzego Skolimowskiego . Jak podano na stronie Warmińsko-Mazurskiego Funduszu Filmowego, to współczesna interpretacja - zaliczanego do klasyki kina - francuskiego filmu "Na los szczęścia, Baltazarze!" Roberta Bressona z 1966 roku.

"Historia osiołka o imieniu Baltazar, rozpoczynająca się w polskim cyrku, a kończąca we włoskiej rzeźni, to gorzka ale też i pełna ciepłego humanizmu parafraza filmu drogi. To panoptikum ludzkich zachowań wobec bezbronnego zwierzęcia, sugestywny obraz relacji społecznych i przemian kulturowych zachodzących we współczesnym świecie" - podano w komunikacie.

Autorami scenariusza są Ewa Piaskowska i Jerzy Skolimowski. Za zdjęcia odpowiada Michał Dymek. W obsadzie filmu znaleźli się m.in. Sandra Drzymalska , Mateusz Kościukiewicz i Tomasz Organek.

Obok "Eo" nominacje do Złotej Palmy otrzymały m.in. "Broker" Hirokazu Koreedy , "Crimes of the Future" Davida Cronenberga , "Tori and Lokita" Jean-Pierre'a i Luki Dardenne'ów , "Showing up" Kelly Reichardt oraz "Tchaikovski’s wife" Kiriłła Sieriebriennikowa , "Holy Spider" Aliego Abbasiego i "Les Amandiers" Valérii Bruni Tedeschi .

Szansę na główną nagrodę mają również "Stars at Noon" Claire Denis , "Frère et soeur" Arnauda Desplechina , "Close" Lukasa Dhonta , "Armageddon Time" Jamesa Graya , "Nostalgia" Maria Martone, "RMN" Cristiana Mungiu , "Triangle of Sadness" Rubena Ostlunda , "Decision to Leave" Parka Chan-wooka , "Leila’s Brothers" Saeeda Roustayia oraz "Boy from Heaven" Tarika Saleha .

75. festiwal filmowy w Cannes odbędzie się w dniach 17-28 maja.