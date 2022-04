Skład jury, które wyłoni najlepszy film dokumentalny 75. festiwalu w Cannes, ogłosiło Société Civile des Auteurs Multimedia (SCAM) na swojej stronie internetowej. Jak podano, przewodniczącą jury będzie Agnieszka Holland . Oprócz niej w skład gremium wejdą: ukraińska reżyserka Iryna Tsilyk, francuski aktor Pierre Deladonchamps, dyrektor generalny FIPADOC Hicham Falah oraz krytyk filmowy Alex Vicente.

Cannes 2022: Nagroda Złote Oko

Złote Oko to nagroda w wysokości 5 tys. euro, ustanowiona w 2015 r. przez Société Civile des Auteurs Multimedia we współpracy z festiwalem w Cannes.



Jest przyznawana najlepszemu dokumentowi prezentowanemu w jednej z następujących części canneńskiego wydarzenia: oficjalnej selekcji (konkurs główny, sekcja pozakonkursowa, filmy krótkometrażowe, Un Certain Regard, Cannes Classic i pokazy specjalne), Directors’ Fortnight, a także Semaine de la Critique.



W ubiegłym roku jej laureatem został film "W mroku niepewności" Payal Kapadii. Nagrodę specjalną otrzymał "Babi Jar. Kontekst" Siergieja Łoźnicy . Zwycięzcę tegorocznej nagrody poznamy 28 maja.

Agnieszka Holland: Najwybitniejsza polska reżyserka filmowa

Agnieszka Holland ukończyła studia filmowe w 1971 r. w znanej szkole FAMU w Pradze. Po powrocie do Polski, w 1972 r., współpracowała z Krzysztofem Zanussim przy jego filmie "Iluminacja". W latach 1972-1981 należała do Zespołu Realizatorów Filmowych "X", kierowanego przez Andrzeja Wajdę . W 1978 r. premierę miał obraz Wajdy "Bez znieczulenia", do którego scenariusz - wspólnie z reżyserem - napisała Holland. Film uhonorowano Nagrodą Jury Ekumenicznego w Cannes.

W 1978 r. Holland wyreżyserowała - wyróżniony w Cannes nagrodą krytyków FIPRESCI - film "Aktorzy prowincjonalni". Kolejnym ważnym tytułem w jej dorobku jest zrealizowana w 1980 r. "Gorączka", nagrodzona Grand Prix na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych i prezentowana na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Berlinie, gdzie nominowano ją do Złotego Niedźwiedzia. Scenariusz "Gorączki" napisał Krzysztof Teodor Toeplitz, na podstawie powieści Andrzeja Struga "Dzieje jednego pocisku".

W 1981 r. Holland zrealizowała "Kobietę samotną", wyróżnioną na festiwalu w Gdyni Nagrodą Specjalną Jury. W kolejnych latach tworzyła w Niemczech, Francji i USA. W 1986 r. nominację do Oscara w kategorii obraz nieanglojęzyczny przyznano za wyreżyserowane przez nią "Gorzkie żniwa", filmową produkcję RFN. W 1992 r. otrzymała nominację do Oscara za adaptowany scenariusz filmu "Europa, Europa" (koprodukcja francusko-niemiecko-polska) we własnej reżyserii.

Inne jej obrazy to m.in. "Zabić księdza" z Christopherem Lambertem i Edem Harrisem w obsadzie (1988), "Tajemniczy ogród" z Kate Maberly i Maggie Smith (1993), "Całkowite zaćmienie" - opowieść o relacji dwóch znanych poetów, Paula Verlaine'a i Arthura Rimbauda, w których wcielili się Leonardo DiCaprio i David Thewlis (1995), kostiumowy "Plac Waszyngtona" z Jennifer Jason Leigh, zrealizowany na podstawie powieści Henry'ego Jamesa (1997) oraz "Kopia mistrza" z Edem Harrisem w roli Ludwiga van Beethovena i Diane Kruger w roli asystentki kompozytora (2005).

Holland wyreżyserowała też m.in. film "W ciemności" (2011), za który otrzymała nominacją do Oscara w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny i Złote Lwy na festiwalu w Gdyni, doceniony Srebrnym Niedźwiedziem w Berlinie "Pokot" (2017) oraz "Obywatela Jonesa" (2019), który przyniósł jej trzecie Złote Lwy dla najlepszego filmu. W 2020 r. w sekcji specjalnej Berlinale odbyła się światowa premiera jej najnowszego filmu "Szarlatan" , inspirowanego biografią czechosłowackiego zielarza Jana Mikolaska.

75. festiwal filmowy w Cannes odbędzie się w dniach 17-28 maja.