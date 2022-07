Po ośmiu latach przerwy Cameron Diaz wróciła do aktorstwa. Ostatnim filmem, w którym mogliśmy ją oglądać, był komediodramat "Annie" z 2014 roku. Kilka lat później aktorka potwierdziła krążące na swój temat plotki i ogłosiła, że faktycznie przechodzi na emeryturę. W wywiadzie udzielonym Gwyneth Paltrow przyznała, że zdecydowała się porzucić wykonywaną profesję, gdyż zaniedbała przez nią inne ważne obszary swojego życia.



"Bardzo ciężko pracowałam i właściwie nie zostawiłam sobie przestrzeni na życie osobiste" - przyznała wówczas Diaz. Pod koniec 2019 roku w wieku 47 lat gwiazda została mamą. Wraz z mężem Benjim Maddenem doczekali się córeczki, której dali na imię Raddix. Na szczęście dla fanów Diaz uznała, że na emeryturę jeszcze za wcześnie i wystąpiła w nadchodzącej komedii Netfliksa pod znamiennym tytułem "Back In Action", w której partnerować jej będzie Jamie Foxx.

To pierwsze dziecko 47-letniej Cameron Diaz. Aktorka poinformowała fanów i opinie publiczną, że jej córka nazywa się Raddix Madden. Poprosiła jednak wszystkich o uszanowanie prawa do prywatności świeżo upieczonych rodziców. "Mimo iż jesteśmy niezwykle szczęśliwi, mogąc podzielić się tą szczęśliwą wiadomością, czujemy jednak silny impuls, by chronić prywatność naszego maleństwa. Nie będziemy więc wrzucać żadnych zdjęć ani ujawniać żadnych dodatkowych informacji poza tą, że [nasza córeczka] jest niezwykle urocza" - napisała Diaz.

Cameron Diaz przemytniczką narkotyków?

W najnowszym wywiadzie aktorka wróciła wspomnieniami do czasów sprzed kariery w Hollywood. Goszcząc w podcaście "Second Life", Diaz ujawniła, że w latach 90. wydała wszystkie oszczędności na przeprowadzkę do Paryża, gdzie próbowała swoich sił w modelingu. Bez większych sukcesów. Gdy jej desperacja sięgała zenitu, otrzymała wymarzone, jak jej się wówczas zdawało, zlecenie. Wkrótce okazało się jednak, że praca, która miała uratować ją przed bankructwem, mogła zakończyć się dlań wieloletnią odsiadką.

Świętująca 45. urodziny Cameron Diaz to jedna z niewielu hollywoodzkich gwiazd, którym kariera... pokrzyżowała życiowe plany. Urodziła się 30 sierpnia 1972 roku w San Diego, w stanie Kalifornia (USA), jako trzecia córka (ma dwie starsze siostry) Billie i Emilio Diazów. Jej ojciec, wychowany w okolicach Los Angeles, miał kubańskie korzenie, natomiast wśród przodków jej matki byli Anglicy, Niemcy oraz Czirokezi.

"Byłam w Paryżu przez cały rok i nie przepracowałam ani jednego dnia. Nikt nie chciał mnie zatrudnić. Aż nagle dostałam pracę. Myślę, że posłużyłam jako muł przewożący narkotyki do Maroka - przysięgam na Boga" - relacjonowała Diaz. Aktorka wyznała, że nie była świadoma, iż ma przy sobie narkotyki aż do chwili, gdy znalazła się na lotnisku. "Dali mi zamkniętą walizkę, w której miały znajdować się moje kostiumy. Stoję tam, na lotnisku w Maroku, będąc niebieskooką blondynką w podartych jeansach i butach na platformie, co było bardzo niebezpieczne. Powiedziałam urzędnikom, że to nie moja walizka i nie mam pojęcia, do kogo należy" - wyjawiła gwiazda.

Wkrótce po tym, jak udało jej się uniknąć co najmniej dziesięciu lat więzienia za handel narkotykami, Diaz dostała swoją wielką szansę, którą wykorzystała w stu procentach. Gdy wróciła do Los Angeles, wypatrzył ją agent castingowy, który szukał ekranowej partnerki dla Jima Carreya w filmie "Maska". Diaz wspomina, że była do tej propozycji nastawiona sceptycznie. "Nigdy nie chciałam grać, więc miałam duże obawy. Reżyser Chuck Russell był jednak bardzo zdeterminowany. Powiedział, że przygotuje mnie do tej roli" - wyjaśniła aktorka.

Występ w "Masce", która trafiła na ekrany kin w 1994 roku, zagwarantował Diaz popularność i otworzył przed nią drzwi do kariery w Hollywood. Czy jej powrót do aktorstwa okaże się sukcesem? Przekonamy się już niedługo. Zdjęcia do filmu "Back In Action" ruszyły pod koniec czerwca. Szczegóły dotyczące fabuły i daty premiery produkcji nie są jeszcze znane.