Z badania "Fantazje seksualne Polek i Polaków" przeprowadzonego przez firmę badawczą Ipsos na zlecenie Amazon Prime z okazji premiery pełnej refleksji i humoru komedii " Cały ten seks " wynika, że choć Polacy lubią uprawiać seks i fantazjować na jego temat, to wciąż wstydzą się o nim rozmawiać. Aż 91% ankietowanych uważa fantazje seksualne za normalne, lecz prawie 20% nigdy nie dzieli się nimi ze swoim partnerem. I właśnie między innymi również o tym opowiada komedia "Cały ten seks".

Film przedstawia historie sześciu par zmagających się z szeregiem wyzwań na różnych etapach ich związku, takich jak brak komunikacji i zrozumienia swoich fantazji. Komedia zadebiutuje 10 listopada na Amazon Prime Video. W sieci pojawił się pierwszy oficjalny zwiastun.

"Cały ten seks": O czym jest film?

"Cały ten seks" przedstawia historie sześciu par zmagających się z szeregiem wyzwań na różnych etapach związku. Wśród nich są Tomek i Iza (Nicolas Przygoda i Natalia Sierzputowska), para nastolatków, którzy dopiero zaczynają swoją podróż seksualną, balansując pomiędzy ekscytacją a niepewnością; Artur i Zofia (Michał Czernecki i Katarzyna Warnke) – dojrzała para na krawędzi rozwodu, gdzie iskra, uczucie miłości i pożądanie dawno już zgasły, a także Alicja i Robert (Magdalena Lamparska i Piotr Witkowski) desperacko próbujący począć dziecko, tylko po to, by odkryć, że brak spełnienia seksualnego przyczynił się do ich nieudanych prób.

"Cały ten seks": Obsada

W komedii "Cały ten seks" pojawi się plejada polskich gwiazd: Katarzyna Warnke, Michał Czernecki, Magdalena Lamparska, Piotr Witkowski, Anna Karczmarczyk, Piotr Stramowski, Wiktoria Filus, Mateusz Więcławek, Laura Breszka, Otar Saralidze, Nicolas Przygoda oraz Natalia Sierzputowska.