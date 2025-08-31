Reklama

Cała sala płakała. Nowy film laureatki Oscara złamie nam serca?

Oprac.: Jakub Izdebski
Wiadomości
1 godz. 1 minuta temu

"Hamneta", nowy film Chloe Zhao, miał swą premierę na festiwalu w Telluride w Kolorado. Dziennikarze patrzyli na tę produkcję z obawą z powodu kiepskich pokazów testowych. Film nie znalazł się także programie prestiżowych festiwali. Okazuje się, że wszelkie obawy były bezpodstawne. Jeśli wierzyć pierwszym opiniom, możemy mieć przed sobą jeden z najlepszych obrazów tego roku.

Fabuła skupia się na relacji Williama Szekspira (Paul Mescal) i jego żony Agnes (Jessie Buckley) po śmierci ich jedenastoletniego syna, tytułowego "Hamneta".

Krytycy zgadzają się, że seans nie należy do przyjemnych z racji tematyki żałoby i straty. Wykonanie jest jednak nadzwyczajne. Szczególnie chwalona jest kreacja Jessie Buckley. Dziennikarze zwrócili także uwagę na piękne zdjęcia autorstwa dwukrotnie nominowanego do Oscara Łukasza Żala.

"Hamnet". Pierwsze opinie zapowiadają arcydzieło

"Doskonałość. Całkowita, jednoznaczna doskonałość" – napisał w portalu X Clayton Davis z "Variety".

"Nie pamiętam, kiedy ostatni raz tak mocno płakałem w czasie filmu. Niezrównana Jessie Buckley dała mój ulubiony występ w tym roku. Chloe Zhao wróciła do świetnej formy" – czytamy na profilu Davida Canfielda z "Vanity Fair".

"’Hamnet’ czyli ‘Szekspir w agonii’. […] Ledwo oddychałem w czasie drugiej połowy. Nieopisanie bolesny seans" – oznajmił David Ehrlich z "Indiewire". Zaznaczył, że napisał to w pozytywnym kontekście odnośnie jakości produkcji.

"’Hamnet’ złamał mi serce. Ten film dotknął mnie tak głęboko. W pewnym sensie jest idealny. Jessie Buckley i Paul Mescal grają w sposób, który do tej pory nie wydawał mi się możliwy. Ten film mnie złamał" – stwierdził krytyk filmowy Clearence Moye.

"’Hamnet’ łamał mi serce raz za razem. Wspaniale zagrany film. Publiczność płakała przez całą drugą połowę. Nie mogę więcej napisać. Tak bardzo mnie zmiotło" – przyznał Joey Moser.

"’Hamnet’ to elegancki, emocjonalnie dewastujący portret rodziny, która stara znaleźć się sens, gdy jej świat się wali. Pewna i genialna reżyseria idzie w parze z fantastycznymi, najlepszymi w karierze występami Buckley i Mescala. Najlepszy film tego roku" – orzekł Ryan McQuade.

Chloe Zhao. Powrót jednej z najbardziej uznanych współczesnych reżyserek

"Hamnet" jest piątym filmem w karierze Zhao. Reżyserka jest laureatką dwóch Oscarów za "Nomandland" z 2020 roku. Jej ostatni film, zrealizowani w ramach Kinowego Uniwersum Marvela "Eternals", okazali się frekwencyjnym i artystycznym rozczarowaniem. "Hamnet" zapowiada powrót Zhao do formy po krótkiej przygodzie z kinem mainstreamowym.

