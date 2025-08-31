Cała sala płakała. Nowy film laureatki Oscara złamie nam serca?

Fabuła skupia się na relacji Williama Szekspira (Paul Mescal) i jego żony Agnes (Jessie Buckley) po śmierci ich jedenastoletniego syna, tytułowego "Hamneta".

Krytycy zgadzają się, że seans nie należy do przyjemnych z racji tematyki żałoby i straty. Wykonanie jest jednak nadzwyczajne. Szczególnie chwalona jest kreacja Jessie Buckley. Dziennikarze zwrócili także uwagę na piękne zdjęcia autorstwa dwukrotnie nominowanego do Oscara Łukasza Żala.

Reklama

Wideo "Hamnet" - zwiastun

"Hamnet". Pierwsze opinie zapowiadają arcydzieło

"Doskonałość. Całkowita, jednoznaczna doskonałość" – napisał w portalu X Clayton Davis z "Variety".

"Nie pamiętam, kiedy ostatni raz tak mocno płakałem w czasie filmu. Niezrównana Jessie Buckley dała mój ulubiony występ w tym roku. Chloe Zhao wróciła do świetnej formy" – czytamy na profilu Davida Canfielda z "Vanity Fair".

"’Hamnet’ czyli ‘Szekspir w agonii’. […] Ledwo oddychałem w czasie drugiej połowy. Nieopisanie bolesny seans" – oznajmił David Ehrlich z "Indiewire". Zaznaczył, że napisał to w pozytywnym kontekście odnośnie jakości produkcji.

"’Hamnet’ złamał mi serce. Ten film dotknął mnie tak głęboko. W pewnym sensie jest idealny. Jessie Buckley i Paul Mescal grają w sposób, który do tej pory nie wydawał mi się możliwy. Ten film mnie złamał" – stwierdził krytyk filmowy Clearence Moye.

"’Hamnet’ łamał mi serce raz za razem. Wspaniale zagrany film. Publiczność płakała przez całą drugą połowę. Nie mogę więcej napisać. Tak bardzo mnie zmiotło" – przyznał Joey Moser.

"’Hamnet’ to elegancki, emocjonalnie dewastujący portret rodziny, która stara znaleźć się sens, gdy jej świat się wali. Pewna i genialna reżyseria idzie w parze z fantastycznymi, najlepszymi w karierze występami Buckley i Mescala. Najlepszy film tego roku" – orzekł Ryan McQuade.

Chloe Zhao. Powrót jednej z najbardziej uznanych współczesnych reżyserek

"Hamnet" jest piątym filmem w karierze Zhao. Reżyserka jest laureatką dwóch Oscarów za "Nomandland" z 2020 roku. Jej ostatni film, zrealizowani w ramach Kinowego Uniwersum Marvela "Eternals", okazali się frekwencyjnym i artystycznym rozczarowaniem. "Hamnet" zapowiada powrót Zhao do formy po krótkiej przygodzie z kinem mainstreamowym.