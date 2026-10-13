Była gwiazdą "Janosika". Nagle zostawiła Polskę i wyjechała na Florydę

Ewa Lemańska została Maryną dla całej Polski

Zanim pojawił się "Janosik", Lemańska miała już za sobą pierwsze doświadczenia na scenie i przed kamerą. Zagrała m.in. w serialu "Doktor Ewa" oraz filmie Tadeusza Konwickiego "Jak daleko stąd, jak blisko". Prawdziwy przełom przyszedł jednak wraz z rolą ukochanej Janosika.

Maryna była wyrazista, charakterna i łatwo zapadała w pamięć. Ekranowy duet Lemańskiej i Marka Perepeczki stał się jednym ze znaków rozpoznawczych serialu. Popularność aktorki rosła błyskawicznie.

Problem pojawił się później.

Sukces "Janosika" okazał się dla niej pułapką

Po tak dużej roli można było oczekiwać kolejnych propozycji. Tymczasem kariera Lemańskiej zaczęła zwalniać. Sama po latach przyznawała, że czekała na postać, która pozwoliłaby jej pokazać zupełnie inną stronę, ale taka okazja nie nadchodziła.

"Czekałam, czekałam i czekałam, a tu nic..." - wspominała.

Pojawiała się jeszcze w "Azylu", "Życiu na gorąco", "Domu" czy "Najdłuższej wojnie nowoczesnej Europy", ale żadna z tych ról nie przebiła fenomenu Maryny. Aktorka pozostała też aktywna w teatrze.

Paradoks jej kariery jest więc wyjątkowy. "Janosik" sprawił, że została gwiazdą, ale jednocześnie tak mocno przykleił do niej jedną postać, że trudno było rozpocząć kolejny etap.

Zamiast czekać na telefon, wyjechała z Polski

Na początku lat 80. Lemańska podjęła decyzję, która całkowicie zmieniła jej zawodowe życie. Opuściła Polskę i ostatecznie zamieszkała w Stanach Zjednoczonych.

Tam nie próbowała za wszelką cenę odtwarzać dawnej pozycji z polskiej telewizji. Zajęła się modelingiem, pojawiała się na pokazach m.in. w Nowym Jorku, Londynie, Mediolanie i Paryżu. Później jej zawodowa droga jeszcze raz skręciła w inną stronę.

Właśnie ten fragment jej historii jest dziś najciekawszy. Jedna z najbardziej rozpoznawalnych twarzy telewizji PRL potrafiła zostawić dawną popularność za sobą i zacząć życie w zupełnie innym środowisku.

Co dziś robi Ewa Lemańska?

W 2026 roku Ewa Lemańska ma 76 lat i od wielu lat mieszka na Florydzie. Nie wróciła na stałe do polskiego kina ani telewizji i pozostaje poza bieżącym życiem show-biznesu. Najnowsze publikacje poświęcone aktorce nadal wskazują Stany Zjednoczone jako jej dom.

Jej nazwisko może dziś pojawiać się w mediach rzadziej niż nazwiska innych gwiazd tamtego pokolenia, ale wystarczy jedno słowo: Maryna. Ponad pół wieku po premierze "Janosika" właśnie ta rola wciąż sprawia, że widzowie doskonale wiedzą, o kogo chodzi.

Ewa Lemańska BLAWICKI PIOTR East News







