15 lat temu zmarł wybitny polski reżyser Janusz Morgenstern

6 września 2011 roku zmarł w Warszawie Janusz Morgenstern, reżyser m.in. filmów "Do widzenia, do jutra", "Trzeba zabić tę miłość" i "Żółty szalik" oraz seriali, w tym "Kolumbowie", "Polskie drogi" i "Stawka większa niż życie". Mija 15 lat od tego dnia.

Zdaniem krytyka filmowego Tadeusza Sobolewskiego, "to Morgenstern w 1972 roku zapoczątkował nurt krytyczny, nazwany później kinem moralnego niepokoju".

Powstał jeden z najmocniejszych filmów tamtych lat, "Trzeba zabić tę miłość". Do roli głównej reżyser wybrał nieznaną, młodziutką, ostrzyżoną na chłopca antygwiazdę, Jadwigę Jankowską-Cieślak. Film wchodził w sam środek wydarzeń, podgrzewał obraz rzeczywistości, odzierał go z warstwy ochronnej i zagęszczał w podobny sposób, jak robili to Forman, Coppola, Scorsese.

Janusz Morgenstern: dramatyczne dzieciństwo, ocalony z Holokaustu

Janusz Morgenstern, syn Dawida Morgensterna i Estery z domu Druks, urodził się 16 listopada 1922 roku w Mikulińcach opodal Tarnopola (obecnie Ukraina). Rzadko opowiadał o młodości i przeżyciach wojennych. Przez całą okupację ukrywał się przed Niemcami, jego rodzice zginęli w Holokauście. O Zagładzie opowiedział jedynie w trwającym 9 minut filmie "Ambulans" (1961) według scenariusza Tadeusza Łomnickiego.

"To było najtrudniejsze dziewięć minut w moim życiu. Wy nawet sprawy sobie nie zdajecie, czym były te ambulanse. To była najokrutniejsza rzecz z całej okupacji, przecież oni zbierali żydowskie dzieci, wkładali je do ciężarówek i je tam zagazowywali. Czy może być coś bardziej bezwzględnego i okrutnego?" - opowiadał Morgenstern w rozmowie z "Newsweekiem" (2011).

Ukrywał go m.in. Ukrainiec, dyrektor szkoły. "Moja skrytka była w podłodze, taka dziura zakrywana deską. Było tam łóżko, nad łóżkiem była ta wyjmowana deska, na niej jakaś szmata. Te kilka miesięcy, jakie tam spędziłem, to były najbezpieczniejsze miesiące mojego życia podczas wojny" - wspominał Morgenstern.

Po wojnie Morgenstern rozpoczął studia na Wydziale Leśnictwa we Wrocławiu, ale gdy od spotkanego przypadkiem Kurta Webera dowiedział się o istnieniu szkoły filmowej, zmienił plany.

"Moje prawdziwe życie zaczyna się od dostania się do Szkoły Filmowej"

"Moje prawdziwe życie zaczyna się od 1949 roku, to znaczy od momentu dostania się do Szkoły Filmowej" - mówił w filmie dokumentalnym pt. "Ćwiczenia z niepamięci" Antoniego Krauzego (2004). "Od 1944 roku, kiedy zobaczyłem idącą ławą armię rosyjską, ćwiczyłem niepamięć, chciałem o wszystkim zapomnieć" - opowiadał.

Reżyserię w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej w Łodzi ukończył w 1954 r. Współpracował z Andrzejem Wajdą przy "Kanale", "Lotnej", "Popiele i diamencie". To on wymyślił, by rolę Maćka Chełmickiego zagrał Zbigniew Cybulski; był również pomysłodawcą sceny ze spirytusem płonącym w kieliszkach.

"Niezapomniana scena Twojego pomysłu z płonącymi kieliszkami z filmu "Popiół i diament" dziś wyglądałaby inaczej. Te płonące kieliszki to my, filmowcy czasów polskiej szkoły filmowej, a płomień zapala w nas wiara w kino i nieunikniona konieczność opowiedzenia tego, co nasze oczy widziały w czasie wojny. Gasną kolejno płomienie: Andrzeja Munka, Zbyszka Cybulskiego, Wojciecha Hasa, Andrzeja Brzozowskiego, Jerzego Kawalerowicza, Jerzego Stefana Stawińskiego. Teraz Ty dołączasz do tych, którzy powołali do życia powojenne polskie kino" - napisał Wajda w liście odczytanym 12 września 2011 roku podczas pogrzebu Morgensterna.

Andrzej Wajda i Janusz Morgenstern (2004) AKPA

Janusz - przez przyjaciół nazywany Kubą - Morgenstern debiutował pełnometrażowym filmem fabularnym "Do widzenia, do jutra" (1960). Była to opowieść o miłości polskiego studenta do córki francuskiego konsula. Akcja toczy się w Trójmieście - okolicach i atmosferze kabaretu "Bim Bom".

"Przy całej lekkości jest w tej komedii zanotowana świadomość nieprzekraczalnych barier, nostalgia za wielkim światem. Na tej niewyrażonej wprost tęsknocie za wolnością opierał się, jak sądzę, trudny do przekazania urok peerelowskiego życia. Sztuka stawała się sublimacją tej tęsknoty. Żaden polski film nie pokazuje tego tak lekko i dobitnie" - ocenił Tadeusz Sobolewski ("Kino" 5/2002).

Reżyser kultowych dziś seriali telewizyjnych: "Kolumbowie", "Polskie drogi" i "Stawka większa niż życie"

W pamięci widzów Morgenstern najbardziej chyba zapisał się jako reżyser kultowych dziś seriali telewizyjnych - "Kolumbowie" (1970) na podstawie powieści Romana Bratnego, "Polskie drogi" (1976) według scenariusza Jerzego Janickiego i "Stawka większa niż życie" (1967), której zrealizował 9 odcinków (drugie 9 - Andrzej Konic).

W cyklu "Święta polskie" wyreżyserował "Żółty szalik" (2000) według scenariusza Jerzego Pilcha - film o bezradności wobec nałogowego alkoholizmu.

Wyreżyserował w sumie 13 filmów fabularnych - prócz już wymienionych są to: "Jutro premiera" (1962), "Dwa żebra Adama" (1963), "Potem nastąpi cisza" (1965), "Jowita" (1967), "Dama pikowa" (1972), "Godzina W" (1979), "Mniejsze niebo" (1980), "Biały smok" (1986) i "Mniejsze zło" (2009).

Przez 33 lata był kierownikiem artystycznym Studia Filmowego "Perspektywa", w którym powstały takie filmy jak m.in. "Miś" (1980), "Dolina Issy" (1982), "Siekierezada" i "Jezioro Bodeńskie" (1985) oraz "Korczak" (1990).

Janusz Morgenstern zmarł 6 września 2011 roku w Warszawie.

Od 2012 roku Morgenstern jest patronem nagrody "Perspektywa", przyznawanej za najbardziej obiecujący debiut fabularny.