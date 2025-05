Był na szczycie i porzucił aktorstwo. Wszystko przez kultową rolę

Oprac.: Paulina Gandor Wiadomości

Marek Kondrat to jeden z najbardziej cenionych polskich aktorów. Gdy przed laty podjął decyzję o zakończeniu filmowej kariery, dla wielu widzów było to ogromnym szokiem. Choć mężczyzna nie narzekał na brak propozycji i każda z nich wiązała się z pokaźnym zarobkiem, dziś nie żałuje swojego wyboru. W jednym z najnowszych wywiadów przyznał, że przyczyniła się do tego rola, która wyniosła go na wyżyny sławy.

Zdjęcie Marek Kondrat / Jacek Dominski/REPORTER / East News