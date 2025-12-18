Był gwiazdą polskiego hitu erotycznego. Nie do wiary, co będzie teraz robił

Choć "Pomoc domowa" jest historią silnych kobiecych postaci: Niny ( Amanda Seyfried ) i Millie ( Sydney Sweeney ), to i męskie role dodają jej nieoczywistej dynamiki i spowijają opowieść aurą zagrożenia.

"Pomoc domowa": Nie tylko piękne kobiety

Brandon Sklenar ("Przyjmij/odrzuć", "1923") wciela się w Andrew Winchestera - perfekcyjnego męża, dostojnego, przystojnego, spokojnego. Jest ideałem z przedmieść, męską perfekcją w czystej postaci. Wie, jak stworzyć wizerunek idealnej rodziny... i jak go utrzymać za wszelką cenę.

Jednak jego postać budzi nieufność. Owiany aurą tajemnicy, diabelsko atrakcyjny i uważany przez kobiety z sąsiedztwa za bóstwo w ludzkim ciele może pozwolić sobie na wiele. Z właściwym sobie niepokojącym magnetyzmem milczy i obserwuje, a kiedy działa ­- robi to z chirurgiczną precyzją.

Pośród dostojnych drzew i krętych ścieżek posiadłości Winchesterów czai się jeszcze jedna postać: Enzo, milczący włoski ogrodnik, który od pierwszego dnia bacznie obserwuje Millie. Choć mówi niewiele, a jego motywacje pozostają nieczytelne, jego obecność wprowadza kolejną warstwę niepokoju - coś w tym domu zdecydowanie nie gra.

W Enzo wciela się Michele Morrone , znany polskiej publiczności z serii "365 dni". W "Pomocy domowej" pokazuje się z zupełnie innej strony - w intensywnej roli, która wzmacnia atmosferę niepewności i zagrożenia.

"Pomoc domowa": O filmie

Milli ma za sobą niełatwą przeszłość, więc to czego dziś szuka, to spokojna przystań z dala od zgiełku i potencjalnych kłopotów. Chętnie więc zatrudnia się jako pomoc domowa w wielkim domu bogatego małżeństwa Winchesterów. Sprząta, gotuje, odbiera ze szkoły córkę swych pracodawców, a wolne chwile spędza samotnie w małym pokoju na poddaszu.

Choć zachowania domowników zaczynają budzić jej coraz większy niepokój, stara się to ignorować. Mimo wszystko zazdrości pani Winchester jej pełnego przepychu, idealnego życia. Jednak gdy pewnego dnia odkryje skrywany za grubymi murami posiadłości sekret Winchesterów, zrozumie, że znalazła się w obliczu śmiertelnego zagrożenia. Nieoczekiwanie z pomocą mogą przyjść jej doświadczenia trudnej przeszłości.