Był dziecięcą gwiazdą polskiego kina. Pozostał w cieniu znanych rodziców

Juliusz Wyrzykowski pochodził z artystycznej rodziny. Wróżono mu wielki sukces

Juliusz Wyrzykowski urodził się 6 czerwca 1946 w Warszawie. Był synem aktorskiej pary - Mariana Wyrzykowskiego oraz legendarnej Elżbiety Barszczewskiej ("Trędowata", "Znachor", "Nad Niemnem"). Nadano mu imię na cześć Słowackiego i Osterwy. Rodzinna anegdota głosi, że kilkodniowego chłopca owinięto również we fragment kurtyny - żeby miał szczęście w zawodzie aktora. Nie było mowy o tym, by wybrał dla siebie inną drogę.

Choć Barczewska starała się chronić swoje prywatne sprawy, sporo o losach aktorki zdradziła jej ciotka, Maria Dąbrowska, autorka słynnej powieści "Noce i dnie". W sierpniu 1938 roku pisała, że o serce aktorki konkurowało dwóch mężczyzn:

"Elżunia zwierza mi się ze swoich kłopotów sentymentalnych. Kocha się w niej dwóch aktorów: Jan Kreczmar (żonaty z Justyną Florentyną Karpińską) i Marian Wyrzykowski (żonaty z aktorką Czesławą Szurszewską). I ona nie wie, którego z nich kocha naprawdę. I czy w ogóle? Lecz trzeba dokonać wyboru...".

Dziś wiemy już, że wybrała drugiego z mężczyzn i to u jego boku odnalazła szczęście.

Juliusz Wyrzykowski zagrał Króla Maciusia I. Zmarł w zapomnieniu

Juliusz Wyrzykowski pierwszy raz na ekranie pojawił się jako król Maciuś Pierwszy w głośnym filmie Wandy Jakubowskiej z 1957 roku. Rola małoletniego króla przyniosła mu dużą popularność, a jego twarz kojarzyło w Polsce niemal każdy widz.

Na jego kolejny występ widzowie musieli poczekać ponad 10 lat. Młody Wyrzykowski w roku 1971 ukończył studia w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie i wtedy też stopniowo zaczął wracać na ekrany. Wystąpił w kilku filmach, popularnych serialach oraz w spektaklach telewizji. Przede wszystkim spełniał się na scenie Teatru Polskiego, z którym był związany przez całe swoje zawodowe życie. Nigdy jednak nie udało mu się dorównać legendzie rodziców.

Juliusz Wyrzykowski filmpolski.pl

Jego przyjaciel, Andrzej Józef Dąbrowski, rozważał po latach, dlaczego Wyrzykowskiemu nie udało się zrobić wielkiej kariery.

"Mimo iż dobrze zagrał kilka ról, nie zrobił kariery aktorskiej. Może dlatego, że jest zbyt drobny fizycznie i kruchy psychicznie? Może dlatego, że nigdy nie był modnym typem współczesnego chłopaka? Może zabrakło mu jakiejś iskry wewnętrznej? Może wreszcie dlatego, że nie natrafił na swojego reżysera, czy dyrektora?" - mówił w rozmowie z magazynem "Kurier Plus".

Po raz ostatni na ekranie pojawił się w 1996 roku. Z widzami pożegnał się niewielką rolą w serialu "Dom". Choć wycofał się z wszelkich występów przed kamerą, nadal można było oglądać go na deskach teatru. Zmarł zapomniany przez fanów 18 listopada 2002 roku, mając zaledwie 56 lat. Został pochowany w grobie rodziny Szumskich na Starych Powązkach.

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