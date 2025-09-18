"Bardzo dziękuję Radzie Programowej za zaufanie i powierzenie mi funkcji nowej dyrektorki. Cieszę się, że będę mogła kontynuować pracę przy tak wspaniałym wydarzeniu w nowej roli. To dla mnie radość, ale też wielkie wyzwanie, któremu - razem ze wspaniałym zespołem - będę starała się sprostać. Moim celem będzie tworzenie przyjaznej przestrzeni dla twórców, producentów i branży filmowej, ale zwłaszcza - chciałabym konsekwentnie odkrywać przed naszymi widzami najciekawsze filmy dokumentalne i krótkometrażowe fabuły i animacje z całego świata" - powiedziała Barbara Orlicz-Szczypuła, nowa dyrektorka Krakowskiego Festiwalu Filmowego.

Krakowski Festiwal Filmowy: Nowe dyrektorki imprezy

Barbara Orlicz-Szczypuła jest absolwentką Etnologii i Antropologii Kulturowej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Z Krakowską Fundacją Filmową związana jest od samego początku, przez wiele lat była jej wiceprezeską, a od 2021 roku kieruje fundacją jako prezeska. W ciągu wielu lat pracy inicjowała liczne nowe przedsięwzięcia, angażując fundację w projekty mające na celu popularyzację filmów dokumentalnych i krótkometrażowych, zarówno polskich - w ramach działań agencji sprzedaży KFF Sales & Promotion, jak i zagranicznych - wprowadzając dokumenty do polskich kin, ale głównie, prezentując je na Krakowskim Festiwalu Filmowym.

Swoją przygodę z festiwalem zaczęła jeszcze w latach 90., kiedy pracowała przy jego organizacji jako wolontariuszka. Od tego czasu w ramach pracy w biurze festiwalowym zajmowała się niemal każdym segmentem organizacyjnym, dzięki czemu poznała tę imprezę od podszewki, co z kolei umożliwiło wprowadzanie zmian, które sprawiają, że festiwal podąża za światowymi trendami, starając się sprostać oczekiwaniom widzów i branży filmowej. Przez wiele lat pełniła funkcję dyrektorki biura programowego, współuczestniczyła w przygotowaniu programu, inicjowała partnerstwa, dzięki którym Krakowski Festiwal Filmowy utrzymuje swoją rangę jednego z najważniejszych festiwali w Polsce i w Europie. Była jurorką na wielu międzynarodowych festiwalach, koordynowała liczne projekty związane z filmem, prowadzi również wykłady na Uniwersytecie Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie oraz na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest członkinią Polskiej Akademii Filmowej.

Zdjęcie Barbara Orlicz-Szczypuła / Elżbieta Suchecka

Nowa dyrektorka odpowiadać będzie za całościowe zarządzanie festiwalem - zarówno od strony strategicznej, organizacyjnej, programowej, jak i finansowej. Będzie czuwać nad zgodnością podejmowanych działań z misją festiwalu, dbać o prestiż na arenie międzynarodowej oraz reprezentować festiwal w środowisku filmowym.

Anita Piotrowska współpracuje z Krakowskim Festiwalem Filmowym od ponad 20 lat. Przez ostatnie lata pełniła funkcję kuratorki programu dokumentalnego. Jest krytyczką filmową i publicystką "Tygodnika Powszechnego", felietonistką magazynu psychologicznego "Charaktery", publikuje też w miesięczniku "Kino" i kwartalniku "EKRANy". Pracowała jako wykładowczyni akademicka i konsultantka scenariuszowa. Współtworzyła takie publikacje, jak "Panorama kina najnowszego", "Szukając von Triera", "Encyklopedia kina", "Encyklopedia filmu religijnego", "Nowe kino Turcji" czy "Polish Cinema Now!". Będąc członkinią FIPRESCI, była jurorką licznych festiwali w kraju i za granicą. W 2014 roku otrzymała nagrodę PISF-u w kategorii krytyka filmowa, a w 2021 roku nagrodę ZAiKS-u im. Krzysztofa Teodora Toeplitza.

Dyrektorka artystyczna kształtować będzie artystyczną wizję festiwalu, zachowując zgodność z jego misją i celami. Będzie uczestniczyć w selekcji filmów, współpracować z twórcami i odpowiadać za spójność artystyczną.

Rada Programowa Krakowskiej Fundacji Filmowej to ciało doradcze, którego członkami są osoby związane z branżą filmową, w tym reżyserzy, krytycy filmowi, filmoznawcy, promotorzy kultury. Rada współpracuje z organizatorami festiwalu rekomendując kandydatów do nagrody Smok Smoków, proponując wydarzenia towarzyszące i filmowe. Podejmuje również decyzję o nominacji dyrektora festiwalu.

Zdjęcie Anita Piotrowska / Maciej Zygmunt

Jedyny taki festiwal w Polsce

Krakowski Festiwal Filmowy jest jedną z najstarszych imprez na świecie poświęconych filmom dokumentalnym, krótkim animacjom oraz krótkim fabułom. Od swoich początków festiwal jest platformą odkrywania świata poprzez film. Jego misją jest przybliżanie widzom ważnych tematów, odkrywanie nowych talentów i odważne prezentowanie kina artystycznego. Festiwal pokazuje filmy dokumentalne, krótkometrażowe animacje i fabuły, które nie tylko analizują naszą rzeczywistość, ale także podkreślają zarówno indywidualne losy, jak i globalne wyzwania. Jest bramą do mniej znanych kinematografii, oferując wgląd w filmową różnorodność nie tylko naszego kontynentu.

Krakowski Festiwal Filmowy jest na ekskluzywnej liście wydarzeń filmowych kwalifikujących do Oscara w kategoriach krótkometrażowych (fabuła, animacja, dokument) oraz pełnometrażowego filmu dokumentalnego, do Europejskiej Nagrody Filmowej w tych samych kategoriach, a także kwalifikuje do nagród BAFTA.

Krakowski Festiwal Filmowy organizowany jest przy wsparciu finansowym Miasta Kraków, Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Programu Kreatywna Europa MEDIA oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego. Współorganizatorem jest Stowarzyszenie Filmowców Polskich.

66. Krakowski Festiwal Filmowy odbędzie się w kinach od 31 maja do 7 czerwca 2026 roku oraz od 5 czerwca do 19 czerwca online na KFF VOD.