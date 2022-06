Scena, która stała się powodem kontrowersji w krajach arabskich, już wcześniej budziła zainteresowanie opinii publicznej, bo wycięto ją z filmu "Buzz Astral" . Wróciła do niego po protestach animatorów studia Pixar, którzy ujawnili, że szefostwo studia Disneya, do którego należy Pixar, domagało się ocenzurowania scen, w których zbyt dużą uwagę poświęcano wątkom homoseksualnym. W scenie, która wróciła do filmu "Buzz Astral", a z powodu której nie zostanie on pokazany w krajach arabskich, występuje astronautka Alisha, która razem ze swoją partnerką tworzy szczęśliwą rodzinę. Zakochane witają się ze sobą pocałunkiem.

"Buzz Astral": Lesbijski pocałunek na cenzurowanym w krajach arabskich

O tym, że "Buzz Astral" nie zostanie pokazany w krajach arabskich, poinformował portal "Variety". Jak się okazuje, film Pixara nawet nie został pokazany cenzorom z Arabii Saudyjskiej, bo z góry było wiadomo, że wspomniana wyżej scena stanie się powodem zakazania filmu. Co ciekawe, film został wcześniej dopuszczony do emisji w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Niedawno jednak zgoda na emisję została tam cofnięta. Powodem tej decyzji były jednak oskarżenia o naśmiewanie się w nim z muzułmanów i islamu.

"Buzz Astral" nie jest pierwszym filmem Disneya, który w ostatnich miesiącach został zakazany w krajach arabskich. Z powodu scen z udziałem homoseksualnych postaci nie dopuszczono do emisji komiksowych filmów "Eternals" oraz "Doktor Strange w multiwersie obłędu" . Z kolei musical "West Side Story" został zakazany z powodu wątku postaci transpłciowej.

Tytułowym bohaterem filmu "Buzz Astral" jest pilot testowy i astronauta, na cześć którego skonstruowana została słynna zabawka znana z serii filmów "Toy Story". Głosu głównemu bohaterowi użycza w filmie Chris Evans. Premierę filmu zaplanowano na najbliższy piątek 17 czerwca.

