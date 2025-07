Burzliwy związek zakończył się w atmosferze skandalu. Byli razem przez 17 lat

Jack Nicholson: jeden z najwybitniejszych aktorów

Jack Nicholson to jedno z najbardziej rozpoznawalnych nazwisk w historii kina. Jego niezwykle różnorodna filmografia, obejmująca ponad pięć dekad, nie tylko zdefiniowała kino amerykańskie, ale także uczyniła go jednym z najczęściej nagradzanych aktorów wszech czasów. W swoim dorobku ma trzy Oscary oraz rekordowe 12 nominacji do tej prestiżowej nagrody. Każda dekada jego kariery obfitowała w niezapomniane role, które przeszły do historii kina. Zagrał w m.in. w filmach "Lśnienie", "Lot nad kukułczym gniazdem", "Chinatown", "Czarownice z Eastwick", "Batman", "Easy Rider", "Lepiej późno niż później".

Reklama

W trakcie swojej kariery trzykrotnie odebrał Oscara (dwa za najlepszą rolę pierwszoplanową oraz jeden za drugoplanową rolę w "Czułych słówkach"). Na swoim koncie ma także trzy nagrody Brytyjskiej Akademii Filmowej, sześć Złotych Globów i nagrodę Grammy.

Anjelica Huston: osiągnęła sukces w latach 90.

Anjelica Huston znana jest z takich filmów jak "Honor Prizzich" (1985), "Naciągacze" (1990) czy "Rodzina Addamsów" (1991). Choć szczyt jej kariery przypadł na lata 90., to aktorka wciąż nie schodzi z ekranów - w tym roku mogliśmy oglądać ją w produkcji "Ballerina. Z uniwersum Johna Wicka".

Huston była trzykrotnie nominowana do Oscara, zdobyła statuetkę dla najlepszej aktorki drugoplanowej w roku 1986 za rolę w filmie "Honor Prizzich". Ponadto była ośmiokrotnie nominowana do Złotych Globów, otrzymując ją w roku 2005, za rolę w dramacie "Niezłomne" (2004). Huston może pochwalić się także sześcioma nominacjami do telewizyjnych nagród Emmy oraz trzema do brytyjskich nagród BAFTA.

Parę wybitnych aktorów łączył przez prawie 17 lata burzliwy związek.

Anjelica Huston i Jack Nicholson: trudny 17-letni związek

Anjelica Huston poznała Jacka Nicholsona w 1973 roku na przyjęciu w domu aktora. Miała wtedy 22 lata. Od tego momentu ich relacja była ciągiem rozstań i powrotów aż do 1990 roku, gdy świat obiegła informacja, że Nicholson jest ojcem dziecka aktorki Rebecci Broussard.

Jack Nicholson wielokrotnie zdradzał Huston i miał dzieci z innymi kobietami. Aktorka, jak przyznawała w swojej autobiografii "Watch Me: A Memoir", była zakochana w Nicholsonie i wybaczała mu wszystkie wybryki. A tych było niemało - nie dość, że ją zdradzał, to był często wobec niej niemiły. Sugestię o tym, że mogliby się pobrać, skwitował: "chyba śnisz" - czytamy na łamach Vivy.

O zdradach Nicholsona Huston dowiadywała się w różny sposób - raz znalazła w domu damskie kosmetyki, czy spotkała partnera z inną kobietą na spacerze. Mimo wszystko aktorka mówiła o nim, że jest miłością jej życia. Odeszła od niego po 17 latach.

Zobacz też: W młodości zmagała się z problemami. Dziś gra w jednym hicie po drugim