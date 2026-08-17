Jan Frycz zapisał się w historii polskiego kina i teatru wybitnymi rolami filmowymi, teatralnymi i serialowymi. Do jego najbardziej cenionych kreacji należą m.in. Jarek w "Wielkim Szu", Andrzej Winkler w "Pręgach" oraz kultowy Dario w serialu "Ślepnąc od świateł". W ostatnich latach aktora można było oglądać m.in. w serialu "Edukacja XD" oraz filmach "Chcę więcej" i "Król dopalaczy".

O ile życie zawodowe aktora można było uznać za wielce udane, to nie dało się tego powiedzieć o jego życiu rodzinnym. Miał trzy żony i sześcioro dzieci z dwóch poprzednich małżeństw.

Jan Frycz ożenił się w wieku 22 lat

Po raz pierwszy stanął przed ołtarzem w wieku 22 lat, biorąc za żonę aktorkę Grażynę Laszczyk. Zdecydował się przysiąc jej dozgonną miłość, choć - jak zdradził po latach w wywiadzie dla "Playboya" - wcale nie był pewny, czy ją kocha.

"Tak wyszło po prostu" - powiedział, dodając, że Grażyna nosiła pod sercem jego dziecko, więc jej rodzice nalegali, by się pobrali.

Oboje byli dopiero na drugim roku studiów, ale obojgu już wtedy wróżono wspaniałe kariery. Jan Frycz nie krył, że nie był gotowy ani na to, by zostać mężem, ani tym bardziej na to, by wziąć na siebie odpowiedzialność za Gabrysię, która pojawiła się na świecie 15 października 1977 roku. Nie miał też głowy do nauki.

"Ja już wtedy wiedziałem, że będę miał angaż w teatrze i... zawaliłem szkołę. Popełniłem błąd, ale i tak się obroniłem, tyle że trzy lata później" - wspominał w rozmowie z serwisem "Wywiadowcy".

Grażyna Laszczyk od początku ich związku wiedziała, że Jan wcześniej czy później ją zostawi. I faktycznie - odszedł od niej, gdy ich córka była jeszcze niemowlęciem. Wkrótce potem dołączył do zespołu krakowskiego Teatru im. Juliusza Słowackiego i zagrał jedną z głównych ról w serialu Stanisława Jędryki "Zielona miłość". Podczas gdy on grał na potęgę, Grażyna ukończyła studia i - co było dla niej spełnieniem marzeń - dostała angaż w Starym Teatrze w Krakowie.

Burzliwe życie miłosne Jana Frycza

Później Jan Frycz szukał szczęścia u boku dużo młodszej Agaty, która w chwili, gdy się poznali, uczęszczała jeszcze do liceum. Mogłoby się wydawać, że był to koniec burzliwego okresu w miłosnym życiu aktora. Fryczowie doczekali się piątki dzieci - Antoniego, Michała, Wojciecha, Marii i Olgi. Ta ostatnia również spełniała swoje marzenie o zawodzie aktorki. Wystąpiła między innymi w "M jak miłość", "Domu nad rozlewiskiem" i "Uwikłanych".

Małżeństwo Jana i Agaty nie przetrwało jednak próby czasu. Nie wiadomo, co stanęło na drodze do ich wspólnego szczęścia. Można jednak przypuszczać, że praca aktora, która wymagała od niego ciągłych wyjazdów znacznie utrudniła budowanie zdrowej relacji rodzinnej.

"Wyprowadził się, gdy byłam mała i rzadko się widywaliśmy" - wspominała Olga Frycz w rozmowie z "Party".

Nie jest tajemnicą, że Jan przez parę lat walczył z byłą żoną o prawo opieki nad dziećmi, ale ostatecznie poddał się i w końcu w ogóle zrezygnował z kontaktów z nimi. Przez osiem lat nie widział córek i synów.

"Potem podejmowaliśmy próby odbudowania więzi, ale zwykle te spotkania źle się kończyły" - stwierdziła Olga i dodała, że dopiero niedawno pojednała się z tatą.

Jan i Małgorzata Frycz Podlewski AKPA

Pewien czas później aktor zdecydował się ożenić po raz trzeci. Z młodszą o 12 lat Małgorzatą, uprawiającą zawód prawnika, był aż do śmierci.

"Cieszę się, że po kilku nieudanych próbach udało mi się dopłynąć do portu" - powiedział w wywiadzie z "Twoim Stylem" Jan Frycz, pytany o swoje burzliwe życie miłosne.