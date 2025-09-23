Burza braw na prestiżowym festiwalu. Kolejny wielki sukces polskiej reżyserki

Agnieszka Holland walczy o Złotą Muszlę

Nowy film Agnieszki Holland po raz pierwszy pokazany został przed trzema tygodniami na festiwalu w Toronto, który zorientowany jest przede wszystkim na rynek amerykański. W poniedziałkowy wieczór w San Sebastián odbyła się natomiast europejska premiera "Franza Kafki" i dało się odczuć, że było to najważniejsze wydarzenie tego dnia na festiwalu.

Uroczysty pokaz w kraju Basków zgromadził na największej festiwalowej sali kinowej komplet widzów, którzy obejrzeli film w dużym skupieniu. Widać było, że ta osobliwa biografia jednego z najważniejszych pisarzy XX wieku wzbudziła tu duże zainteresowanie.

Na projekcji obecna była spora reprezentacja twórców czesko-polsko-niemieckiej koprodukcji. Obok Agnieszki Holland pojawili się m.in. odtwórca tytułowej roli Idan Weiss, Sandra Korzeniak, która wciela się w rolę matki Kafki, ekranowa siostra Franza Katharina Stark, autor zdjęć do filmu Tomasz Naumiuk czy polscy koproducenci - Alicja Jagodzińska oraz Marcin Wierzchosławski. Kiedy w trakcie napisów końcowych skierowane zostało na nich światło, widać było radość i wzruszenie, jakie rysowały się na twarzach ekipy.

"Franz Kafka" to jeden z szesnastu filmów, które rywalizują o tegoroczną Złotą Muszlę. Dla polskiej twórczyni nie jest to pierwszy raz, bo trzydzieści lat temu przyjechała do San Sebastián z "Całkowitym zaćmieniem", opowieścią o przyjaźni francuskich poetów Paula Verlaine'a i Arthura Rimbauda.

Angelina Jolie wzbudziła największe emocje

W tegorocznym konkursie obok skromniejszego, artystycznego kina w stawce znalazły się też większe produkcje z hollywoodzkimi gwiazdami w obsadzie. Jedną z nich jest "Norymberga" amerykańskiego reżysera Jamesa Vanderbilta z Russellem Crowe'em w roli Hermanna Göringa. W "Balladzie o drobnym karciarzu" laureata Oscara Edwarda Bergera pojawia się Colin Farrell, a w nowym filmie Alice Winocour "Couture" ważną rolę odgrywa Angelina Jolie.

Zdjęcie Angelina Jolie na festiwalu w San Sebastián / Carlos Alvarez / Getty Images

Amerykańska aktorka przyjechała do San Sebastián i było to prawdziwe szaleństwo. Na takie zainteresowanie do tej pory nie mógł liczyć żaden festiwalowy gość. Jedyną konkurencję w tej materii może stanowić Jennifer Lawrence, która pod koniec imprezy odbierze Donostia Award, przyznawaną za osiągnięcia w karierze. O tym, do kogo powędruje Złota Muszla, zdecyduje z kolei jury pod przewodnictwem hiszpańskiego reżysera Juana Antonio Bayony. Zwycięzców poznamy 27 września.

Kuba Armata, San Sebastián