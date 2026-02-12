Śmierć Corta potwierdził portal "Deadline". Aktor zmagał się od dłuższego czasu z problemami ze zdrowiem. Zmarł z powodu zapalenia płuc.

Bud Cort nie żyje. Jedna rola dała mu sławę

Cort urodził się 29 marca 1948 roku w Rye w stanie Nowy Jork. Gdy nie udało mu się dostać na studia aktorskie, zaczął się uczyć na wydziale sztuk scenicznych. Został odkryty przez Roberta Altmana, który w 1970 roku obsadził go w filmach "M*A*S*H" i "Brewster McCloud".

Przełomem w jego karierze była rola w kultowym "Harold i Maude" Hala Ashby'ego z 1971 roku. Wcielił się w nastolatka, który miał obsesję na punkcie śmierci. Jego bratnią duszą okazała się poznana na pogrzebie ekscentryczna staruszka, która starała się doceniać każdą chwilę swego życia. Cort otrzymał za swój występ nominacje do nagrody BATA za debiut oraz Złotego Globu za rolę w komedii lub musicalu.

Bud Cort. Kariera po "Haroldzie i Maude"

W kolejnych latach aktor był obsadzony w rolach samotników i dziwaków. Początkowo ich nie przyjmował. Nie wystąpił między innymi w "Locie nad kukułczym gniazdem". "Odrzuciłem wiele możliwości, bo nie chciałem być kojarzony z takimi rolami. Patrząc wstecz, powinienem brać wszystko" - wspominał w jednym z wywiadów.

W 1979 roku Cort był ofiarą groźnego wypadku samochodowego, w wyniku którego doznał rozległych obrażeń. Wymagały one wielu operacji, lat rehabilitacji i pokrycia ogromnych kosztów finansowych.

Później mogliśmy go zobaczyć między innymi w "Gorączce" Michaela Manna, "Dogmie" Kevina Smitha i "Podwodnym życiu ze Steve'em Zissou" Wesa Andersona. Był także uznanym aktorem dubbingowym. Ostatni raz pojawił się na ekranie w krótkometrażowym filmie "Affections" z 2016 roku.