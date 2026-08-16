Droga Bruce'a Willisa do sławy nie była oczywista. Dorastający w New Jersey przyszły gwiazdor pracował m.in. jako barman, kierowca i ochroniarz. Mało kto pamięta, że jako nieśmiały i jąkający się chłopak odkrył swoją pasję przypadkiem - podczas szkolnego przedstawienia zauważył, że grając na scenie, mówi całkowicie płynnie.

Po epizodach m.in. w "Miami Vice" prawdziwy przełom w karierze przyniósł mu serial "Na wariackich papierach". Z czasem Willis wyrósł na jedną z największych ikon kina akcji, gromadząc majątek szacowany przez portale finansowe na około 250 milionów dolarów.

Walka z chorobą i wsparcie bliskich

W ostatnich latach aktor musiał jednak wycofać się z branży filmowej z powodów zdrowotnych. W 2022 roku rodzina poinformowała o diagnozie afazji, a rok później ujawniono, że Willis zmaga się z otępieniem czołowo-skroniowym. Stan aktora stopniowo się pogarsza, jednak może on liczyć na ogromne wsparcie najbliższych, w tym także byłej żony, Demi Moore, która aktywnie angażuje się w nagłaśnianie specyfiki jego schorzenia.

Wyjątkowy ślub w rodzinnym gronie

Mimo poważnych problemów zdrowotnych Bruce Willis wziął udział w ślubie swojej najmłodszej córki, Tallulah. Kameralna uroczystość odbyła się 8 sierpnia w ogrodzie rodzinnego domu w Idaho. Tallulah wyszła za mąż za muzyka Justina Acee.

Wśród najważniejszych momentów ceremonii znalazł się nieoczekiwany występ Chrisa Martina z zespołu Coldplay, który przygotował specjalną niespodziankę od Demi Moore.

"Moja mama stworzyła coś absolutnie wyjątkowego, załatwiając tę niespodziankę, ten podarunek. Z Justinem zaczęliśmy się śmiać, czując pełne szczęście. Nigdy nie zapomnę tej chwili" - opowiedziała panna młoda w rozmowie z magazynem "Vogue", który opublikował ekskluzywne zdjęcia z wydarzenia.

Po ceremonii goście bawili się na przyjęciu weselne, podczas którego muzykę zapewniła ich przyjaciółka, Samantha Ronson. Obecność schorowanego, ale uśmiechniętego ojca była dla Tallulah i całej rodziny najbardziej poruszającym momentem tego dnia.

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