Bruce Willis na najnowszych fotografiach. Spędza czas z rodziną

Oprac.: Justyna Miś Wiadomości

Bruce Willis kilka lat temu zakończył swoją karierę z powodu problemów zdrowotnych, które całkowicie wykluczyły go z aktorstwa. Co jakiś czas do mediów trafiają informacje o jego obecnym stanie. W najnowszym poście jego córki widzimy, jak legendarny gwiazdor wygląda dziś.

Zdjęcie Bruce Willis / TOLGA AKMEN/AFP/East News / East News