Zdrowie gwiazdy "Szklanej pułapki" stało się w ostatnich tygodniach przedmiotem spekulacji. Fani twierdzą, że 66-letni aktor stara się zarobić jak najwięcej pieniędzy w krótkim czasie, dlatego przyjmuje role w niskobudżetowych filmach.



Według doniesień portalu IMDB na 2022 rok zaplanowano premierę aż... 11 produkcji klasy B z Willisem, wśród nich znajdują się takie tytuły jak "Fortress 3", "Paradise City" czy "Vendetta".

Plotki te przekazał w swoim dokumencie "The Bruce Willis Fake Movie Factory" popularny w USA kanał YouTube "Half in the Bag". Informacje o demencji Willisa potwierdził Matt Eskandari, który wyreżyserował kilka ostatnich filmów aktora, w tym "Planetę ocalenia" i "Przetrwać do świtu":

"Tak, to prawda, wyreżyserowałem z nim cztery filmy, więc mam informacje z pierwszej ręki. To smutne widzieć, jak legenda taka jak Bruce rozpada się na twoich oczach. Widziałem to podczas pracy z nim w ciągu ostatnich kilku lat" - napisał Eskandari w komentarzu pod filmem.

Wideo youtube

Reklama

Odpowiadając innemu użytkownikowi, który napisał w komentarzu, że Willis po pracy z reżyserami takimi jak Quentin Tarantino, Brian De Palma czy Wes Anderson "wypadł z łask", Eskandari napisał wprost:



"Bruce ma demencję"

Pierwszy informację o walce Willisa z utratą pamięci i spędzaniu przez niego każdej wolnej chwili z rodziną opublikował plotkarski magazyn "OK!", już w styczniu 2021 roku. Stało się to zaraz po tym, jak aktor został wyrzucony z apteki w Los Angeles za to, że nie nosił maseczki w pomieszczeniu zamkniętym, podczas pandemii COVID-19. Później Willis przeprosił za swoje zachowanie, pisząc w oświadczeniu, że był to błąd.

Bruce Willis: "Najgorsze" momenty 1 / 10 W 1994 roku Bruce Willis wystąpił u boku 20-letniej Jane March w erotycznym thrillerze "Barwy nocy" (przypomnijmy - 3 lata wcześniej powstał "Nagi instynkt"). Obraz nie podbił krytyki, Rogert Ebert stwierdził wręcz, że "absurdalny" to zbyt słaby epitet, by opisać słabości filmu w reżyserii Richarda Rusha. "Barwy nocy" bezdyskusyjnie wygrały rywalizację o tytuł największej chały roku, otrzymując aż 8 nominacji do Złotych Malin. Na pocieszenie - Willis przegrał rywalizację o tytuł najgorszego aktora z Kevinem Costenrem ("Wyatt Earp") - fot. SIPA Źródło: East News udostępnij

Choć do tej pory choroba gwiazdora nie została oficjalnie potwierdzona, w USA plotkuje się, że "od wielu lat toczy on osobistą wojnę", a jego problemy z zapamiętywaniem tekstu były widoczne już w 2015 r., kiedy to został wyrzucony z planu "Śmietanki towarzyskiej" Woody'ego Allena, a także podczas pracy nad filmem "Glass" w 2019 r.

"Dobrą wiadomością jest to, że pomimo demencji, która w znacznej mierze wpłynęła na możliwość zdobywania ról superbohaterów przez Bruce’a w Hollywood, nie zwolni on tempa i nadal będzie grał. Nowa technologia, taka jak mikrosłuchawki dla aktorów, pozwoli na jego normalną pracę" - puentuje magazyn "OK!".

Zobacz też:

Bruce Willis: Tak dobry, że aż zły

"Corrective Measures": Bruce Willis w roli głównej

To nie Bruce Willis miał zagrać w filmie "12 małp"