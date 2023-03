W najnowszym wywiadzie dla "The Sunday Times" Brooke Shields opowiedziała o swojej relacji z matką - Teri. Ta ostatnia, znana aktorka i modelka, samotnie wychowywała dziewczynkę.

Shields przyznała, że decyzje Teri dotyczące jej kariery, naraziły ją na role i sytuacje o charakterze jednoznacznie seksualnym, z których jedną była całkowicie naga sesja zdjęciowa dla "Playboya".



Brooke Shields: Nimfetka Hollywood 1 / 8 Ekranowym debiutem Brooke Shields była rola 12-letniej prostytutki w filmie Louise'a Malle'a "Ślicznotki" (1978) - rozgrywającej się na przełomie wieków historii życia w dzielnicy czerwonych latarni w Nowym Orleanie. Obrońcy moralności zwracali uwagę na nagie sceny z 12-letnią wówczas Shields. Popularna kronikarka życia towarzyskiego Hollywood Rona Barrett nazwała film "Malle'a "dziecięcą pornografią", samego reżysera określiła zaś jako "połączenie Humberta Humberta [bohatera 'Lolity'] i Romana Polańskiego". Źródło: Agencja FORUM Autor: Paramount Pictures

Obecnie 57-letnia Shields powiedziała w rozmowie z "The Sunday Times", że pomimo tego nie potrafi się obecnie złościć na zmarłą w 2012 roku matkę, której życie, przede wszystkim zmagania z alkoholizmem, udokumentowała w książce zatytułowanej "There Was a Little Girl: The Real Story of My Mother and Me", wydanej dwa lata po śmierci Teri.

Reklama

"To wrodzone, gdy jesteś jedynym dzieckiem samotnej matki" - powiedziała Shields. - "Wszystko, co chcesz zrobić, to kochać swojego rodzica i utrzymać go przy życiu, więc chciałam ją chronić. A dzięki temu, że ją chroniłam, usprawiedliwiałam wszystko, a to umocniło tę więź między nami".