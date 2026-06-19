Brendan Fraser w nowym filmie science fiction. Poleci na Marsa!

"Starman": Jeff Daniels i Brendan Fraser wspólnie na ekranie

Nadchodzi nowy thriller science fiction. "Starman" opowie o architekcie przyszłości, który rozpocznie historyczną wyprawę na Marsa. Jednak gdy nieprzewidziane wydarzenia oddalają go od Ziemi o miliony kilometrów, jego misja staje się pilnym wyścigiem z czasem.

Widzieliśmy już, że reżyserem i scenarzystą projektu został nagrodzony Emmy - Josh Wakely. Z kolei jedną z głównych ról zagra utalentowany laureat Oscara - Brendan Fraser. Teraz zagraniczne media podały informację, że do obsady dołączy także Jeff Daniels, znany m.in. ze "101 dalmatyńczyków", "Głupiego i głupszego", "Newsroomu" czy "Czułych słówek".

Daniels wcieli się w Eda Watkinsa, opiekuńczego i silnego współlidera transformacyjnej firmy, którą zbudował wraz z wizjonerskim technologiem Tomem Adamsem (Fraser), człowiekiem, który znaczy dla Eda o wiele więcej niż sama firma.

Jeffa Danielsa reprezentują LBI Entertainment, Martino Management i Yorn, Levine.

Jeff Daniels NBC Getty Images

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