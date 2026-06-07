Brawurowa komedia niedocenioną perełką fantasy. Film zasługiwał na więcej

"Dungeons & Dragons: Złodziejski honor": legendarna gra na ekranie

Film "Dungeons & Dragons: Złodziejski honor" przenosi bogaty świat i zabawnego ducha legendarnej gry na duży ekran w pełnej akcji przygodzie. Uroczy złodziejaszek i banda niepoprawnych poszukiwaczy przygód podejmują się epickiej kradzieży, aby odzyskać zaginiony relikt. Jednak sprawy przybierają niebezpieczny obrót, gdy wpadają w oko niewłaściwym ludziom.

Od 2006 roku gra "Dungeons & Dragons" pozostaje najpopularniejszą i najlepiej sprzedającą się grą RPG. W filmie w reżyserii Jonathana Goldsteina i Johna Francisa Daley grają Chrisa Pine, Michelle Rodriguez, Regé-Jean Page, Justice Smith, Sophia Lillis oraz Hugh Grant.

"Dungeons & Dragons: Złodziejski honor": niedoceniona perełka

Choć "Dungeons & Dragons: Złodziejski honor" podbiło serca fanów na całym świecie i zyskało bardzo dobre recenzje, jednak z powodu wyników finansowych nie powstała kolejna część. Film, będący dziś filmem kultowym, zarobił na świecie 208 milionów dolarów przy zainwestowanych 150 milionach, do czego doliczono później jeszcze koszta marketingu oraz dystrybucji.

Film był określany jako czarująca i zabawna komedia, która zachowała ducha gier RPG oraz uderzała w odpowiednie emocjonalne struny. Zwariowana przygoda była pełna pasji jak i świetnych kreacji aktorskich. Dla fanów produkcja jest niedocenioną perełką, która zasługiwała na większą uwagę widzów oraz sukces.

Zobacz też: Karierę zrobił na melodramatach. Teraz imponuje mięśniami i sześciopakiem