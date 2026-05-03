"Panie przodem": Sacha Baron Cohen i Rosamund Pike w nowym filmie Netfliksa

"Damien Sachs zdaje się mieć wszystko: pieniądze, władzę i niekończący się ciąg przelotnych romansów. Gdy szykuje się do objęcia stanowiska CEO w czołowej agencji reklamowej, jego życie nagle wywraca się do góry nogami - budzi się bowiem w świecie ze swojego najgorszego koszmaru: równoległej rzeczywistości rządzonej przez kobiety" -czytamy w opisie nowej komedii Netfliksa.

"Niegdyś dominował w sali zarządu, a teraz musi przełknąć dumę i stanąć do rywalizacji z bezkompromisową i pewną siebie Alex Fox. Gdy zasady gry się zmieniają, a Alex jest u szczytu formy, między tą dwójką rozpoczyna się błyskotliwa potyczka w przewrotnej, satyrycznej komedii opowiadającej o skutkach odwrócenia założonych ról".

"Panie przodem": brawurowa komedia w gwiazdorskiej obsadzie

Na planie brawurowej komedii Netfliksa spotkali Sacha Baron Cohen (Damien) i Rosamund Pike (Alex). W obsadzie również Charles Dance, Emily Mortimer, Tom Davis, Fiona Shaw i Richard E. Grant.

Premiera filmu została zaplanowana na 22 maja.

