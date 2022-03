"Braty" to intymna i szczera historia o przyspieszonym dorastaniu i poszukiwaniu własnej drogi życiowej. Główny bohater Filip (Hubert Miłkowski) ma siedemnaście lat. Choć stoi u progu dorosłości, to jeszcze dzieciak, który nade wszystko kocha jeździć na deskorolce. Od zawsze żyje w cieniu starszego o dwa lata brata Bartka (Sebastian Dela) stanowiącego dlań wzór do naśladowania. Chłopcy kilka miesięcy wcześniej stracili matkę i od tego momentu nic już nie jest takie samo. Ojciec (Cezary Łukasiewicz), niegdyś świetny tata i mąż, pogrążony w żałobie co wieczór zamyka się w swoim pokoju i dzięki narkotykom jest w stanie zapomnieć o cierpieniu. Filip wierzy, że kiedyś silne więzy rodzinne wrócą i będzie pięknie jak dawniej. Ale czasu nie się cofnąć. Życie intensywnie pcha do przodu.



"Braty": Wewnętrzny świat nastolatka

"Chcę opowiedzieć o niezwykle interesującym mnie wewnętrznym świecie nastolatka. To stan totalnego zagubienia i pomieszania pomiędzy wieloma płaszczyznami - w relacji z bratem, ojcem, z młodzieńczą miłością, przede wszystkim z samym sobą. To ten czas, kiedy szuka się swojego miejsca na świecie oraz po omacku buduje się własną tożsamość, wrażliwość i spojrzenie na świat" - mówi reżyser Marcin Filipowicz.



Wideo BRATY / BROYS TEASER

"Braty" to kino o dużym ładunku emocjonalnym, nasiąknięte klimatem buntu, seksem, poszukiwaniem własnej tożsamości oraz rozczarowaniem dorosłością. Bohaterowie filmu jeżdżą na deskorolce, włóczą się po warszawskich blokowiskach i palą gumę pierwszymi samochodami. Nieustannie towarzyszy im muzyka, dlatego też niezwykle ważnym elementem filmu jest ścieżka dźwiękowa, za której kształt odpowiadał Noon - kompozytor i wiodący polski producent hiphopowy. Obok jego kompozycji znalazły się na niej m.in. utwory formacji Syny, Waglewski Fisz Emade czy Piernikowskiego.



Kim jest Marcin Filipowicz?

Reżyser filmu Marcin Filipowicz jest absolwentem Wydziale Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz kursu dokumentalnego w Mistrzowskiej Szkole Reżyserii Filmowej Andrzeja Wajdy w Warszawie. Na koncie ma szereg znakomitych, nagradzanych na festiwalach fabularnych filmów krótkometrażowych, w tym jednego z programu "Trzydzieści minut" ("Chłopcy z motylkami", "Lato miłości" "Echo") i dokumentów ("Trampkarze", "Mój tata Lazaro", "7109 KM").



Autorem scenariusza "Bratów" jest Łukasz M. Maciejewski - laureat konkursu Hartley-Merill, współtwórca fabuł filmów i seriali (m.in. "Najmro", "Król", "Czerwony pająk"). Za zdjęcia odpowiadał Mateusz Skalski, który pracował już z Marcinem Filipowiczem przy zrealizowanym w Studiu Munka filmie z programu "Trzydzieści minut" "Chłopcy z motylkami". Scenografia jest dziełem Marii Dziewanowskiej-Kowalskiej i Jędrzeja Kowalskiego. Za kostiumy odpowiedzialna była Paulina Sieniarska. Za montaż - Ireneusz Grzyb.



"Braty" to już czwarty film z programu "Sześćdziesiąt minut" realizowanego przez Studio Munka w koprodukcji z CANAL+ Polska, po obsypanych nagrodami "Supernovej" Bartosza Kruhlika, "Easternie" Piotr Adamskiego oraz "Wiarołomie" Piotra Złotorowicza.



Za produkcję filmu "Braty" ze strony Studia Munka odpowiadali Ewa Jastrzębska i Jerzy Kapuściński. Producentami filmu są Stowarzyszenia Filmowców Polskich, CANAL+ Polska, Mazowiecki Instytut Kultury oraz ATV Group Agencja Aktorska Sceneria. Film otrzymał dofinansowanie Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.



