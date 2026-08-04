Bratanek Michaela Jacksona z kolejną głośną rolą. Zagra u boku Willa Smitha

Paulina Gandor

Oprac.: Paulina Gandor

Tuż po przełomowej roli w filmie "Michael" Jaafar Jackson znalazł już kolejny interesujący projekt. 30-letni bratanek Michaela Jacksona wystąpi w nadchodzącym thrillerze akcji u boku Willa Smitha.

Młody mężczyzna o ciemnych, kręconych włosach uśmiecha się lekko, ubrany w granatową marynarkę i koszulę
Jaafar JacksonGilbert Flores/Variety via Getty ImagesGetty Images

Jaafar Jackson dołącza do obsady filmu "Supermax". Thriller akcji z Willem Smithem

Jaafar Jackson dołączył do ogłoszonych już wcześniej gwiazd projektu "Supermax", wśród których są Will Smith i AnnaSophie Robb. Szczegóły dotyczące jego roli są utrzymywane w tajemnicy, ale mówi się, że będzie ona miała kluczowe znaczenie dla głównej fabuły filmu.

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Produkcja ma skupiać się dwojgu agentów FBI (w tych rolach Smith i Robb) prowadzących śledztwo w sprawie pozornie niemożliwego morderstwa, do którego doszło w więzieniu o zaostrzonym rygorze.

Reżyserem filmu jest David Gordon Green ("Halloween", "Niezwyciężony), a scenariusz napisali David Weil i David J. Rosen. Thriller akcji zostanie wyprodukowany przez Amazon MGM Studios i Miramax.

Jaafar Jackson: rola w filmie "Michael" wyniosła go na szczyt

Jackson zdobył uznanie krytyków za swoją przełomową rolę Króla Popu - niełatwą i bardzo osobistą - w filmie "Michael" w reżyserii Antoine'a Fuqua, który obecnie jest najbardziej kasowym filmem biograficznym wszech czasów. Produkcja wyprzedziła "Oppenheimera" i "Bohemian Rhapsody". Nic dziwnego, że po takim światowym sukcesie zaczyna otrzymywać kolejne oferty. Pozostało nam jedynie patrzeć, jak jego kariera się rozwija.

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