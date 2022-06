Choć dziś należy do grona najpopularniejszych hollywoodzkich aktorów, początki jego kariery w Fabryce Snów nie były łatwe. O poważnym życiowym kryzysie Bradley Cooper opowiedział w podcaście "Smartless". Aktor doświadczył go w czasie, gdy grał u boku Jennifer Garner w serialu "Agentka o stu twarzach" emitowanym w latach 2001-2006. Rola dziennikarza Willa Tippina była jedną z pierwszych ważnych pozycji w jego karierze. Niestety, mimo że pierwotnie postać ta stanowiła ważny element fabuły, z czasem zredukowano rolę Coopera do gościnnych występów. W reakcji na tę decyzję aktor odszedł z obsady.



Jak się okazuje, Cooper mocno to przeżył. Jak wyznał, całkowicie stracił wtedy pewność siebie, a z powodu niskiej samooceny wpadł w depresję. Pocieszenia zaczął szukać w substancjach odurzających. "Byłem bardzo zagubiony, przez co uzależniłem się od kokainy. Znów, jak w czasach liceum, poczułem się odtrącony i nieakceptowany. Byłem w totalnej depresji" - wyjaśnił aktor.

I dodał, że kompleksy oraz zaniżone poczucie własnej wartości maskował "wrednym poczuciem humoru", które raniło innych ludzi. Moment przebudzenia nastąpił podczas jednej z suto zakrapianych imprez, gdy uwagę zwrócił mu bliski znajomy. "Zachowywałem się jak totalny dupek. Uświadomiłem sobie wtedy, że mam problem z alkoholem i narkotykami. Wkrótce potem postanowiłem iść na terapię, co zmieniło moje życie" - wyznał.

Skorzystanie z pomocy specjalisty pomogło Cooperowi, jak sam przyznaje, przejść "wewnętrzną metamorfozę". "To był dla mnie przełom. Wreszcie mogłem z kimś szczerze porozmawiać, otworzyć się i słuchać" - podkreślił gwiazdor. Gdy udało mu się wygrać walkę z nałogiem, na horyzoncie pojawiły się role w "Polowaniu na druhny" i nagrodzonym Złotym Globem kinowym hicie "Kac Vegas" w reżyserii Todda Phillipsa . Dzięki nim Cooper trafił do hollywoodzkiej pierwszej ligi, a kolejne zawodowe propozycje posypały się jak z rękawa. "Moja kariera właściwie nie istniała, aż do momentu, gdy wystąpiłem w 'Kac Vegas'. Miałem wtedy 36 lat. Przez najtrudniejsze rzeczy przeszedłem zanim sława na dobre wkroczyła do mojego życia" - przyznał aktor.

