Wybrali nowego Jamesa Bonda. Robert Pattinson wygrał casting

Internet zalała fala gratulacji płynących w stronę Roberta Pattinsona, brytyjskiego aktora, który wygrał casting do roli Jamesa Bonda. 40-letni gwiazdor serii "Zmierzch", "Odysei" czy "Primetime" dołączył do wyścigu o rolę Agenta 007 niemal w ostatniej chwili, pokonując dotychczasowych farowytów - Calluma Turnera, Jacka Lowdena i Nicholasa Houlta.

Radosną nowinę studio Amazon MGM przekazało w poniedziałek 16 listopada. Tym samym zakończył się pierwszy etap przewidywań związanych z przyszłością kultowej filmowej serii.

"Powiedzieć, że to rola marzeń, to za mało. Nie mógłbym być bardziej podekscytowany, mogąc współpracować z tym fantastycznym zespołem" - oświadczył Pattinson. Brytyjczyk przejmie rolę Agenta Jej Królewskiej Mości po Danielu Craigu, który pożegnał się z nią w 2021 roku za sprawą filmu "Nie czas umierać".

Kto zagra rywala Jamesa Bonda? Jest pewien typ

Emocje związane z wyborem nowego Bond bynajmniej nie cichną. Teraz, gdy wiemy już, który aktor napisze nowy rozdział w historii kultowego bohatera, przyszedł czas na obsadzenie głównego czarnego charakteru i miłosnego zainteresowania agenta do zadań specjalnych.

Sporo hałasu wywołała niedawna wypowiedź Brada Pitta, który zasugerował, że byłby chętny towarzyszyć Robertowi Pattinsonowi na planie jako jego rywal.

"To świetny pomysł. Podoba mi się, co on [Pattinson - red.] robi. Cenię jego wybory - uważam, że to prawdziwy profesjonalista. Świetna sprawa" - mówił na czerwonym dywanie podczas premiery swojego nowego filmu pt. "Dalsze perypetie Cliffa Bootha".

"Wiecie co, chętnie bym w to wszedł. Jestem na tak. Mój kumpel Javier [Bardem] poradził sobie z tym znakomicie. Poprzeczka jest zawieszona wysoko, ale podjąłbym się tego wyzwania" - oświadczył w rozmowie z Extra TV, nawiązując do kultowej roli Raoula Silvy w "Skyfall".

Brad Pitt chce zagrać w nowym "Bondzie"? "Jestem na tak"

W późniejszym wywiadzie Pitt ponownie puścił oko do reżysera, Denisa Villeneuve'a, sugerując, że chętnie by z nim porozmawiał i dołączył do obsady "Bonda" jako czarny charakter.

"Zaklepuję rolę złoczyńcy. Dzwońcie do Denisa Villeneuve'a, zróbmy to!" - powiedział.

Brad Pitt nie byłby pierwszym wielkim hollywoodzkim aktorem, któremu przejąłby rolę rywala Jamesa Bonda. Wcześniej zaszczyt ten przypadł m.in. Christopherowi Walkenowi, Madsowi Mikkelsenowi, Ramiemu Malekowi czy Jonathanowi Pryce'owi.

Kiedy premiera nowej części serii?

Nowy film o Bondzie wyreżyseruje twórca trylogii "Diuna" Denis Villeneuve (co ciekawe, Kanadyjczyk stosunkowo niedawno spotkał się z Pattinsonem na planie trzeciej odsłony serii, która zadebiutuje w kinach w grudniu tego roku). Nad scenariuszem pracuje z kolei twórca serialu "Peaky Blinders" Steven Knight.

Prace na planie mają rozpocząć się nie wcześniej, niż w połowie 2027 roku. Film najprawdopodobniej trafi na duży ekran w 2028 roku.



