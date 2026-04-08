Bracia Jupe podbijają Hollywood. Noah i Jacobi zostaną nową potęgą kina?

Noah Casford Jupe zachwycił widownię w "Hamnecie", który debiutował w Polsce w 2026 roku. Zanim jednak trafił na plan tego nagrodzonego Oscarem filmu, powoli wspinał się po szczeblach kariery. Dziś nie tylko on buduje swoją markę - jego młodszy brat również wkracza na aktorską ścieżkę, pewnie podążając jego śladami.

Noah Jupe: wyobraźnia karmiona klasyką

Noah Jupe urodził się w 2005 roku w Londynie. Pochodzi z rodziny blisko związanej ze światem filmu - jest synem Chrisa Jupe'a oraz aktorki Katy Cavanagh. Jest jednym z trojga dzieci; ma młodszą siostrę oraz młodszego brata, Jacobiego. Dorastając, Noah chłonął kino, które na długo zostawało w jego wyobraźni i utwierdzało go w przekonaniu, że aktorstwo to jego droga.

"Oglądałem jeden film dziennie, ciągle błagając mamę, żeby pozwoliła mi obejrzeć produkcje, na które byłem za młody. Pokazała mi 'Stań przy mnie', kiedy miałem siedem lat. Pozwoliła mi obejrzeć 'Chłopców z ferajny', gdy byłem nieco starszy. Te filmy były źródłem mojej wyobraźni przez wiele dni" - wyznał w wywiadzie dla "The Perfect Magazine".

Debiutował w 2015 roku w serialu "Downton Abbey", a już rok później otrzymał większą rolę w produkcji szpiegowskiej "The Night Manager". Niedługo potem przyszedł czas na wielki ekran - jego pierwszą główną rolą był występ w filmie "Kryptonim HHhH" z 2017 roku.

Wystąpił również w czarnej komedii "Suburbicon" w reżyserii George'a Clooneya oraz w komediodramacie "Cudowny chłopak", gdzie zagrał Jacka Willa, najlepszego przyjaciela Auggiego Pullmana. W 2018 roku pojawił się w horrorze "Ciche miejsce". Rolę tę otrzymał dzięki rekomendacji Clooneya - John Krasinski posłuchał rady kolegi i obsadził Jupe'a także w kontynuacji swojego hitu. W marcu 2021 roku brytyjski "Vogue" wymienił go wśród "12 młodych kreatywnych".

Doświadczenia wyniesione z planu stały się dla niego moralnym drogowskazem. Rodzice dbali, by otaczał się odpowiednimi ludźmi, co pozwoliło mu trzeźwo oceniać branżę:

"To zabawne, jak filmy - jedne z najbardziej ludzkich dzieł sztuki - mogą być czasami otoczone tak fałszywymi ludźmi. Moje doświadczenia nauczyły mnie wiele o tym, co to znaczy być człowiekiem. Ale są też sytuacje, które nie są tak urocze. Branża jest jak las. Są tam piękne kwiaty, ale są też wilki i musisz się w tym wszystkim odnaleźć".

Rola w oscarowym hicie i rodzinny biznes

W 2025 roku mogliśmy oglądać młodego aktora w nagrodzonym Oscarem "Hamnecie". Najnowsze dzieło reżyserki Chloé Zhao jest adaptacją bestsellerowej powieści Maggie O'Farrell. Historia rozpoczyna się w 1580 roku. Will (Paul Mescal), nauczyciel łaciny, zakochuje się w Agnes (Jessie Buckley). Tworzą szczęśliwą rodzinę i mają trójkę dzieci: najstarszą Elizę (Freya Hannan-Mills) oraz bliźniaki - Judith (Olivia Lynes) i Hamneta (w tej roli Noah Jupe).

Po udziale w tak odnoszącej sukcesy produkcji Noah nie zwalnia tempa. W listopadzie 2025 roku ogłoszono, że zagra w adaptacji "Romea i Julii" na West Endzie. Widowisko debiutowało w marcu 2026 roku, a w rolę jego ukochanej wcieliła się znana ze "Stranger Things" Sadie Sink.

Młodszy brat aktora, 13-letni Jacobi, również wystąpił w "Hamnecie", za co otrzymał nominację do nagrody Critics' Choice Movie Award dla najlepszego młodego aktora. Jacobi debiutował w "Piotrusiu Panie" na Disney+ oraz w miniserialu "Wcześniej" na Apple TV+.

Wszystko wskazuje na to, że bracia Jupe już niebawem będą podbijać świat kina na wielką skalę. Czy na naszych oczach dorasta właśnie najbardziej utalentowany aktorski duet młodego pokolenia? Jedno jest pewne - z takim talentem i wsparciem rodziny, ich wspólna droga przez "branżowy las" zapowiada się wyjątkowo fascynująco.