Bożena Dykiel nie żyje. Gdzie i kiedy aktorka zostanie pochowana?

Bożena Dykiel nie żyje. Co z pogrzebem?

Bożena Dykiel zmarła 12 lutego w wieku 77 lat. Pojawiły się właśnie pierwsze informacje na temat pogrzebu aktorki. "Fakt" donosi, że będzie miał on charakter państwowy. Informację tę potwierdziła rzeczniczka ZASP Ludwika Sieczkowska oraz rzecznik Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Jędrzejowski.

Na razie nie został ustalony termin pogrzebu. Ministerstwo czeka na informacje od rodziny, by zaplanować przebieg uroczystości. Prawdopodobnie Bożena Dykiel zostanie pochowana na Powązkach Wojskowych.

Bożena Dykiel grała u największych

Grała u najwybitniejszych twórców polskiego kina: Andrzeja Wajdy ("Wesele", "Ziemia obiecana", "Człowiek z żelaza", "Wielki Tydzień"), Stanisława Barei ("Brunet wieczorową porą", serial "Alternatywy 4"), Jerzego Antczaka (serial "Noce i dnie"), Janusza Zaorskiego ("Uciec jak najbliżej", "Awans"), Marka Koterskiego ("Dzień świra", "Nic śmiesznego", "Wszyscy jesteśmy Chrystusami"), Wojciecha Jerzego Hasa ("Niezwykła podróż Baltazara Kobera"), Piotra Szulkina ("Wojna światów - następne stulecie", "Ga, ga - chwała bohaterom"), Jerzego Hoffmana ("Znachor"), Janusza Morgensterna ("Trzeba zabić tę miłość", "Mniejsze zło").

Podczas swojego ostatniego publicznego spotkania, w lipcu 2025 roku w Łodzi, powiedziała:

"Wszystko jest ważne, i role, i splendory, i Wajda, i inni, ale dla mnie najważniejsze jest to, żeby rodzina była zdrowa i odżywiona, żeby zrobić dobre jedzonko mężowi i urobić się po pachy w ogrodzie. To jest moje credo. Żeby wszystko ze wszystkim połączyć. Da się? Mnie się udało".