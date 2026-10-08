19. Międzynarodowy Festiwal Teatralny Boska Komedia. No pasarán, czyli jakie są dzisiaj granice naszego sprzeciwu

18 dni Boskiej Komedii to w tym roku ponad 30 spektakli, ponad 13 scen i miejsc festiwalowych, ponad 10 wydarzeń specjalnych, debat i spotkań oraz 1000 artystów i artystek zaproszonych do Krakowa. 6 października w Bunkrze Sztuki odbyła się konferencja prasowa na temat programu Boskiej Komedii.

Hasło tegorocznej edycji to No pasarán - legendarne zawołanie obrońców Republiki Hiszpańskiej przed faszystowskimi siłami generała Franco. Jakie są dzisiaj granice naszego sprzeciwu - w czasach medialnych manipulacji, populizmu i kryzysu zaufania do instytucji? Czy sztuka i teatr mogą wpływać na sposób, w jaki myślimy o świecie?

"To już dziewiętnasta edycja festiwalu, która może się odbyć dzięki współpracy całego środowiska teatralnego. (...) Hasło No pasarán niesie konkretne historyczne skojarzenie i dzisiaj w jakiś szczególny sposób staje się aktualne wobec narastania przemocy w przestrzeni publicznej, wobec narracji populistycznej, która dewaluuje wszystko to, co wydawałoby się jest fundamentem naszej kondycji cywilizacyjnej XXI wieku" - mówił na konferencji prasowej Bartosz Szydłowski, twórca i dyrektor artystyczny festiwalu.

"Jesteśmy po trzech latach wyborów, po ośmiu latach dosyć dominującej władzy. Wydawało się, że dokonają się pewne przewartościowania, że znajdziemy się w innej optyce, w innej konstelacji wartości. Tak się do końca nie dzieje" - dodał dyrektor.

Boska Komedia 2026: zdjęcie ze spektaklu "Strach przed lataniem", fot. Adrian Lach materiały prasowe

Bartosz Szydłowski podkreślił też, jak wyjątkową publiczność ma Boska Komedia.

"Publiczność Boskiej Komedii jest niesamowita, z tego ten festiwal słynie i z tego jest dumny. To idzie w świat, że jest taki kraj nad Wisłą, w którym temperatura teatru jest wyższa niż w innych miejscach, że teatr uruchamia utopijne myślenie, że możemy być lepsi. (...) Ten festiwal jest też głosem sprzeciwu wobec radykalnej polaryzacji, prymitywizmu narracji politycznych, pragmatyzmu, który dominuje w przestrzeni publicznej. Wydaje mi się, że artyści polskiego teatru potrafią spojrzeć na siebie krytycznie i mają odwagę jako przedstawiciele świata kultury bardziej odpowiedzialnie mówić o tej rzeczywistości" - stwierdził Szydłowski.

Największa Boska Komedia w historii

Tegoroczna 19. edycja Boskiej Komedii - największa w historii festiwalu - potrwa aż 18 dni. Od 3 do 20 grudnia w Krakowie będzie można zobaczyć ponad trzydzieści spektakli z Polski, Austrii, Chin i Litwy: najciekawsze zjawiska minionego sezonu, międzynarodowe produkcje, premiery, którym towarzyszyć będą wydarzenia specjalne, debaty i spotkania z artystami.

Do Krakowa przyjadą między innymi Florentina Holzinger, Krzysztof Warlikowski, Krystyna Janda czy chińska artystka Wei Jia. Twórcą szczególnie uhonorowanym będzie Krystian Lupa.

Publiczność będzie mogła zobaczyć na scenie tak znanych aktorów, jak Krystyna Janda, Magdalena Cielecka, Maja Ostaszewska, Magdalena Popławska, Marta Nieradkiewicz, Karolina Rzepa, Ewa Skibińska, Andrzej Seweryn, Jacek Poniedziałek, Andrzej Chyra, Andrzej Kłak czy Filip Zaręba.

W programie najciekawsze spektakle polskiego sezonu, produkcje mające za sobą międzynarodowe tournée, spektakle dramatyczne i choreograficzne, dzieła mistrzów oraz produkcje dyplomowe.

Inferno: konkurs najciekawszych polskich spektakli

Jak co roku spektakle zostały podzielone na trzy sekcje odwołujące się do dantejskiej topografii zaświatów.

Inferno, czyli nurt konkursowy, to aż 13 produkcji. To spośród nich międzynarodowe jury w składzie kuratorów, dyrektorów i artystów z pięciu różnych krajów wybierze laureata Grand Prix oraz innych wyróżnień, które zostaną wręczone podczas gali w czwartek, 10 grudnia.

W konkursie spotykają się twórcy i twórczynie należący do różnych pokoleń, reprezentujący odmienne języki artystyczne i sposoby myślenia o teatrze. To Agata Duda-Gracz, Katarzyna Kalwat, Jędrzej Piaskowski, Katarzyna Minkowska, Klaudia Hartung-Wójciak, Pamela Leończyk, Kamil Białaszek, Małgorzata Bogajewska, Piotr Domalewski, Jakub Roszkowski, Weronika Szczawińska, Michał Nowicki i Katarzyna Chlebny.

Boska Komedia 2026: zdjęcie ze spektaklu "Uroczystość" Jeremi Astaszow materiały prasowe

Purgatorio: mistrzowie, międzynarodowe spotkania i nowe języki teatru

Purgatorio to spektakle mistrzowskie, zagraniczne produkcje, nowa choreografia i zaskakujące projekty kameralne. Wielkimi wydarzeniami będą dwa spektakle Krystiana Lupy: "Wycinka", która powraca na Boską Komedię po dwunastu latach oraz "Czarodziejska góra" wyreżyserowana przez Lupę w Wilnie.

Krzysztof Warlikowski pokaże swój najnowszy spektakl, czyli "Europę". Nie zawiodą się ci, którzy czekali na Florentinę Holzinger. Artystka tym razem przywiezie do Krakowa "Tanz" - transgresyjne widowisko, w którym balet łączy się z cyrkiem i radykalnym performansem.

"Między nami dobrze jest" - głośny dramat Doroty Masłowskiej w wersji chińskiej zaprezentuje artystka Wei Jia. W Purgatorio pojawią się też artystki i artystów, których prace były już pokazywane i nagradzane na Boskiej Komedii: Michała Borczucha, Ramony Nagabczyńskiej, Jakuba Skrzywanka, Krystyny Jandy, Jana Klaty i Wojtka Rodaka.

Nie zabraknie pokazów najgłośniejszych krakowskich premier ostatniego sezonu, m.in. "Czekając na barbarzyńców" Bartosza Szydłowskiego, a także poruszających monodramów. Festiwalowa premiera, czyli "Sto spojrzeń" w reżyserii chińskiego artysty interdyscyplinarnego Choy Ka Faia, odbędzie się w pierwszych dniach festiwalu.

Paradiso: młode pokolenie

Paradiso to miejsce, gdzie uznani twórcy polskiego teatru pracują z zespołami szkół teatralnych. W tym roku zobaczymy pięć spektakli dyplomowych w reżyserii Pawła Miśkiewicza, Zdenki Pszczołowskiej, Katarzyny Deszcz, Artiego Grabowskiego i Anny Obszańskiej, której "Czarodziejska góra. Wykasływanie" otrzymała główną nagrodę na Festiwalu Szkół Teatralnych.

Międzynarodowy Festiwal Teatralny Boska Komedia jest organizowany przez Teatr Łaźnia Nowa, Instytucję Kultury Miasta Krakowa. Jest największym festiwalem teatralnym w Polsce, organizowanym nieprzerwanie od 2008 roku.