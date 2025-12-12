Boska Komedia 2025: "Tkocze" w Teatru Śląskiego w Katowicach najlepszym spektaklem roku

Boska Komedia: "Tkocze" najlepsi. Kim są pozostali laureaci?

Festiwal Boska Komedia wciąż trwa, ale w piątkowy wieczór podczas gali w krakowskim Bunkier Cafe poznaliśmy werdykt międzynarodowego jury, które w tym roku oceniało dziewięć spektakli konkursowych.

W tegorocznym konkursie międzynarodowe jury, reprezentujące instytucje i festiwale z Tajwanu, Niemiec, USA, Meksyku i Estonii - przyznało pięć nagród aktorskich, trzy nagrody artystyczne oraz Grand Prix dla najlepszego spektaklu.

"Ten werdykt mówi przede wszystkim o tym, że polski teatr stoi jakością osobowości aktorskich, umiejętnością przenoszenia emocji, kreowania postaw w sposób przejmujący i wiarygodny. Widzę natomiast uznanie dla sztuki teatralnej, z całym jej potencjałem kreowania świata; docenienie rzemiosła, wiedzy i znajomości fachu" - mówi Bartosz Szydłowski, dyrektor artystyczny festiwalu i dyrektor naczelny Teatru Łaźnia Nowa.

Podczas wieczoru zakończenia części konkursowej festiwalu w krakowskim Bunkier Cafe, nagrody otrzymali:



Grand Prix Najwyższe wyróżnienie festiwalu - Grand Prix Boskiej Komedii - otrzymał spektakl "Tkocze" w reżyserii Mai Kleczewskiej, zrealizowany w Teatrze Śląskim w Katowicach. Jury w werdykcie podkreśliło, że "Tkocze" to teatr wściekły i totalny - działający na wszystkie zmysły, redefiniujący naturalizm i wykraczający poza racjonalne widzenie świata. To spektakl, który jednocześnie poraża bezradnością i inspiruje do buntu.



Aleksandra Bernatek - Teatr Śląski w Katowicach

Wyróżniona za stworzenie przejmującego portretu bohaterki, która łączy trudne doświadczenia osobiste z odpowiedzialnością za wspólnotę, niosąc silny polityczny przekaz. Nagroda za rolę Luizy w spektaklu "Tkocze".

Grażyna Bułka - Teatr Śląski w Katowicach

Uhonorowana za kreację płynnie przechodzącą między skrajnymi emocjami - od nędzy ludzkiego losu po ciepło nadające nadzieję wbrew społecznym i politycznym realiom. Nagroda za rolę Matki Baumert w "Tkoczach".

Marcin Gaweł - Teatr Śląski w Katowicach

Doceniony za wielowymiarowy portret mężczyzny łączącego w sobie groteskę, brutalność, bezwzględność mafiosa i dziecięcą niewinność. Nagroda za rolę Antona Ansorge w "Tkoczach".

Martyna Krzysztofik - Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie

Nagrodzona za śmiałą i hipnotyczną interpretację monologu, którego cała przestrzeń zawiera się w łóżku - za przekraczanie granic wyrazu i tchnienie życia w strumień świadomości Molly Bloom. Nagroda za rolę w "Ulissesie".

Grzegorz Mielczarek - Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie

Wyróżniony za wirtuozerską, pełną niuansów kreację cynicznego manipulatora, który bezwzględnie oddziałuje na emocje widzów. Nagroda za rolę w spektaklu

"Zamach na Narodowy Stary Teatr. Narodziny narodu."

Nagrody artystyczne - scenografia, światło, muzyka Za stworzenie oryginalnej, jednorodnej formy łączącej dźwięk, obraz i światło w spektaklu "Wczoraj byłaś zła na zielono" (Teatr Dramatyczny im. Gustawa Holoubka w Warszawie), jury przyznało trzy indywidualne wyróżnienia: dla Marka Brauna - za scenografię, dla Wojciecha Kapeli - za światło i videoart, dla Jacka Wierzchowskiego - za muzykę.

Wszyscy nagrodzeni otrzymali statuetki Boskiego Komedianta, znaku rozpoznawczego Boskiej, będące przestrzennym odzwierciedleniem logo festiwalu.

Międzynarodowy Festiwal Teatralny Boska Komedia jest organizowany przez Teatr Łaźnia Nowa w Krakowie. Działa nieprzerwanie od 2008 roku. Jest największym festiwalem teatralnym w Polsce. Partnerami strategicznymi Festiwalu są: Miasto Kraków i Instytut Adama Mickiewicza.