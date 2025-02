Jackson Rathbone (seria "Zmierzch") zagrał Davida, nowojorczyka o marzycielskim usposobieniu. Znakomita hiszpańska aktorka Clara Lago ("Tylko ciebie chcę") wcieliła się w jego ambitną partnerkę o pragmatycznej naturze. Niezwykle zaś popularna w Dominikanie Nashla Bogaert zdobyła serca krytyków rolą miejscowej agentki nieruchomości.

"Zasługuje na ogromne uznanie za stworzenie pełnokrwistej, zabawnej i autentycznej Marii. Doskonale oddaje cichą harmonię między swoją postacią a Davidem, a ich relacja emanuje słodyczą i delikatną namiętnością" - chwalił aktorkę Richard Propes ("The Indepedent Critic"). Wtórował mu jego kolega po piórze Chris Jones ("Overly Honest Movie Reviews"), który pisał: "Bohaterowie balansują między lekkimi, zabawnymi momentami a głębszymi refleksjami na temat miłości i tożsamości, nadając filmowi emocjonalną autentyczność".

Ich uwagę zwróciła także świetna praca autora zdjęć José Martína Rosete, który czynił cuda za kamerą - choć trzeba przyznać, że malownicze krajobrazy Dominikany same w sobie stanowią ogromny atut filmu. Akcja koncentruje się bowiem wokół przepięknej posiadłości z imponującym widokiem na dżunglę. "Zieleń eksplodowała tuż za basenem" - zachwycała się ekipa. Już wkrótce zachwyt ten podzielić będą mogli widzowie!

"Books & Drinks": O filmie

David (Rathbone) prowadzi bankrutującą księgarnię. Jego związek też nie jest idealny. Niespodziewanie dziedziczy po ojcu willę na Dominikanie. Tam spotyka Marię (Bogaert), która sprawia, że zamiast podpisywać akty notarialne, zaczyna marzyć o nowym rozdziale w swoim życiu. Pełna ciepła, humoru i wakacyjnej lekkości opowieść o tym, że czasem trzeba się zgubić, by odnaleźć to, co najważniejsze. Bo miłość, tak jak dobre wino i słońce, najlepiej smakuje w tropikach!

"Books & Drinks" w kinach od 7 marca!