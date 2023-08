Bonnie Wright zawiedziona rolą w "Harrym Potterze". Dostała za mało czasu

"Nie było możliwości zmiany scenariusza" - zdradziła, zaznaczając, że wcześniej był on akceptowany przez tysiące osób. "Myślę, że teraz nie biorę sobie tego aż tak bardzo do serca, ale [w czasie zdjęć] bałam się, że: 'Och, ktoś pomyśli, że źle zagrałam tę postać'. Dopiero później zdałam sobie sprawę, że tak naprawdę nie miałam możliwości wypaść lepiej. To nie była moja wina" - mówiła aktora.

"Gdy fani dzielą się swoim rozczarowaniem, przyznają: 'Wiemy, że to nie z twojej winy. Chcieliśmy więcej scen z tobą'. I tak jest z każdą postacią. Gdyby tylko te filmy trwały po pięć godzin... Wtedy pewnie kręcilibyśmy każdą część przez dwa lata albo dłużej" - zażartowała.

Wright od początku zdawała sobie sprawę, że z powodu obszerności książek wiele momentów nie znajdzie się w scenariuszu i tym samym w filmie. "Czasem było to rozczarowujące. Są aspekty postaci, które się nigdy nie ujawnią, ponieważ nie ma na to scen. Sprawiło to, że trochę się bałam i chyba frustrowałam".

Aktorka nie żałuje jednak, że wzięła udział w popularnej serii. Cieszy się, że stała się częścią fenomenu Harry'ego Pottera. Tymczasem Wright przygotowuje się do zupełnie nowej roli. W kwietniu ogłosiła na swoim koncie na Instagramie, że zostanie mamą.

Adaptacje książek o młodym czarodzieju powstały w latach 2001-2011. Osiem filmów zarobiło łącznie 7,7 miliarda dolarów na całym świecie.

