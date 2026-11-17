Najstarszy żyjący Bond powitał nowego agenta 007

87-letni George Lazenby to najstarszy żyjący odtwórca roli Jamesa Bonda. Zagrał 007 tylko raz, w filmie "W tajnej służbie Jej Królewskiej Mości" z 1969 roku.

Aktor zamieścił na Instagramie nagranie, w którym wita Roberta Pattinsona w "najbardziej ekskluzywnym klubie na świecie". Nagranie pojawiło się kilka godzin po oficjalnym ogłoszeniu przez studio Amazon MGM, że 40-letni brytyjski gwiazdor zostanie siódmym oficjalnym odtwórcą roli Agenta 007.

"Robert, witaj w najbardziej ekskluzywnym klubie na świecie. Pamiętaj jednak, żeby dobrze się przy tym bawić" - oświadczył Lazenby.

Robert Pattinson będzie siódmym odtwórcą roli Jamesa Bonda

Pattinson będzie siódmym odtwórcą roli Jamesa Bonda. W tej roli zastąpi Daniela Craiga, który był związany z produkcją przez 15 lat - ostatnim z pięciu filmów o 007 była produkcja "Nie czas umierać" z 2021 roku.

"James Bond jest jedną z najbardziej legendarnych postaci w historii kina, a powierzenie mi roli Agenta 007 to zaszczyt na całe życie" - stwierdził Pattinson w oświadczeniu.

"Powiedzieć, że ta rola to spełnienie marzeń, to nic nie powiedzieć. Nie mógłbym być bardziej podekscytowany tym partnerstwem i pracą, jaką mam przed sobą z tym fantastycznym zespołem" - dodał, dziękując twórcom za zaufanie, jakim go obdarzyli.

Nowy film o Jamesie Bondzie będzie 26. w historii tej serii. Denis Villeneuve, który współpracował z Pattinsonem przy filmie "Diuna: Część trzecia", wyreżyseruje go na podstawie scenariusza Stevena Knighta, twórcy "Peaky Blinders". Jak donosi PAP, będzie to pierwsza historia o Agencie 007 wyprodukowana przez Amazon MGM po tym, jak studio przejęło kontrolę nad projektem w 2025 roku.