Bohater filmu Holland: "Człowiek jest coraz mniej ważny"
Długo wyczekiwany film "Franz Kafka” w reżyserii Agnieszki Holland to refleksja nad współczesną rolą człowieka w świecie. Aktor Idan Weiss dzieli się wrażeniami z pracy na planie, podkreślając, jak ważne było dla niego wsparcie reżyserki.
Idan Weiss, dla którego rola Kafki stała się najpoważniejszym wyzwaniem w karierze, przyznaje, że współpraca z Agnieszką Holland była doświadczeniem wyjątkowym.
"Agnieszka potrafi stworzyć intymną atmosferę i poczucie bezpieczeństwa, a jednocześnie zaraża energią. Dzięki niej czułem się na siłach, wziąć na siebie odpowiedzialność zagrania Franza" - mówi aktor.
"Franz Kafka" - długo oczekiwana, międzynarodowa produkcja w reżyserii wielokrotnie nagradzanej Agnieszki Holland - to nie tylko portret literackiej ikony XX wieku, która nieprzerwanie inspiruje artystów i fascynuje kolejne pokolenia. To opowieść o wrażliwym człowieku, którego lęki i dylematy mocno rezonują z dzisiejszym młodym pokoleniem.
Film miał swoją światową premierę podczas 50. edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Toronto. Został także pokazany w Konkursie Głównym 73. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w San Sebastián oraz nagrodzony Srebrnymi Lwami na 50. Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni.
Idan Weiss, który już teraz będzie jednoznacznie kojarzył się z postacią Franza Kafki do Europejskich Nagród Filmowych w kategorii Najlepszy aktor.
Aktor zdradził w krótkiej rozmowie z Arturem Zaborskim, jak wyglądała współpraca z Agnieszką Holland.
"Wiesz, Agnieszka jest cudowną osobą i naprawdę lubiłem z nią pracować, to, że ci ufa i ja jej ufam, wiesz. Pod koniec dnia stworzyła pełną energii atmosferę, a jednocześnie dawała ci dużo swobody".
Artur Zaborski postanowił także zapytać, dlaczego stworzenie historii Kafki w obecnych czasach jest tak istotne. Idan Weiss nie miał wątpliwości:
"Stworzenie tego filmu jest niezwykle ważne, ponieważ żyjemy w świecie, w którym człowiek staje się coraz mniej, mniej ważny, a jednak coraz ważniejszy, bo powstaje tak wiele filmów biograficznych. Wiesz, to szaleństwo, ale to nie ma znaczenia".