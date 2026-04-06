Michał Balicki urodził się w 1996 roku w Nowym Targu. Zanim na dobre związał swoje życie z aktorstwem, jego sercem zawładnęła muzyka - w 2016 roku ukończył Państwową Szkołę Muzyczną, gdzie szlifował umiejętność gry na fortepianie i perkusji. Postanowił jednak połączyć te pasje z występami scenicznymi, co zaprowadziło go do krakowskiej Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego. Dyplom na Wydziale Aktorskim uzyskał w 2021 roku.

Początki kariery i przełomowe role

Choć pierwsze debiuty zaliczył jeszcze w trakcie studiów, nikt nie spodziewał się, że jego kariera nabierze tak gwałtownego rozpędu. Pojawił się w takich produkcjach jak: "Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa", "Marzyciele", "Wiktoria 1920".

Prawdziwym przełomem okazał się rok 2023, kiedy Balicki zagrał jedną z głównych ról w serialu "Emigracja XD" (ekranizacji prozy Malcolma XD). Komediowa produkcja Canal+, opowiadająca o dwójce przyjaciół szukających szczęścia w Wielkiej Brytanii, spotkała się z entuzjazmem widzów i krytyków. Wkrótce potem aktora można było podziwiać w filmie "Imago".

Kolejnym głośnym projektem w jego dorobku był serial "1670", gdzie wcielił się w Stanisława - syna szlachcica Jana Pawła z Adamczychy. Postać ta błyskawicznie podbiła serca fanów. Co ciekawe, mimo ogromnej popularności bohatera, Balicki nie powrócił w kolejnym sezonie ze względu na inne zobowiązania zawodowe - w tym samym czasie pracował bowiem na planach seriali "Emigracja XD" oraz "Edukacja XD".

Praca z mistrzami i aktorskie obserwacje

Występy u boku legend polskiego kina były dla młodego aktora niezwykle budującym doświadczeniem. Michał Balicki z dużą przyjemnością wspominał m.in. współpracę z Janem Fryczem:

"To jest bardzo ciekawe - obserwować takie znane nazwiska w pracy. Było tak wiele różnych charakterów i każdy z nich pracował w zupełnie inny sposób. To naprawdę fascynujące - patrzeć, jak różnymi drogami można dojść do tego samego punktu, czyli do stworzenia postaci. To doświadczenie było też bardzo budujące i otwierające pewne drogi myślenia na temat aktorstwa. I też przyjemna współpraca, fajna znajomość" - mówił w rozmowie z "Wyborczą".

Najnowsze wyzwania: "LARP" i "Kos"

W 2025 roku Balicki dołączył do obsady produkcji "LARP. Miłość, trolle i inne questy". Wciela się tam w Remigiusza - brata głównego bohatera, Sergiusza. Serial porusza problemy nastoletniego życia i ucieczki w świat gier terenowych przed trudną rzeczywistością szkolną i rodzinną.

Jednym z najbardziej osobistych projektów aktora był jednak udział w filmie "Kos" Pawła Maślony. Choć zagrał tam niewielką rolę chłopaka o imieniu Wojtek, miała ona dla niego wyjątkowy wymiar:

"Opowieść wokół chłopstwa mnie ciekawi i dotyczy. Losy moich przodków mają raczej niewiele wspólnego ze szlacheckim mitem. Rozumiem też rodzaj niezgody i oporu wobec rzeczywistości, w której po prostu chcesz żyć i cieszyć się tym życiem, nie robiąc nikomu krzywdy, kochać ludzi wokół, jak Wojtek siostrą, którą się opiekuje, a ktoś to konsekwentnie uniemożliwia".

Życiowe doświadczenia i zderzenie z rzeczywistością

Balicki nie ukrywa, że tematy poruszane w serialach komediowych Malcolma XD, takie jak nieuczciwość pracodawców czy praca na czarno, zna z własnego doświadczenia. Zanim odniósł sukces, musiał mierzyć się z cieniami polskiego rynku pracy:

"Zderzyłem się z taką Polską również jako aktor: ktoś nie chciał mi wypłacić pieniędzy, ktoś inny bardzo długo zwlekał. Wcześniej pracowałem jako muzyk - trochę chałturzyłem i zdarzały się takie historie, że ktoś chciał nam zapłacić mniej, niż się umawialiśmy, bo nie zagraliśmy jego ulubionej pieśni disco polo. I oczywiście, jak większość młodych Polaków, pracowałem na czarno" - wyznał szczerze w rozmowie z "Wyborczą".