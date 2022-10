31-letnia Emily Ratajkowski zdyskredytowała biografię Marilyn Monroe w reżyserii Andrew Dominika - w której główną rolę gra Ana de Armas - za sposób, w jaki przedstawiła ikonę Hollywood, choć jednocześnie przyznała, że tak naprawdę... nie widziała filmu.



Emily Ratajkowski: "Blondynka"? Fetyszyzuje kobiecy ból

Na swoim koncie na TikToku powiedziała: "Nie jestem zaskoczona, gdy słyszę, że to kolejny film fetyszyzujący ból kobiety, nawet po jej śmierci".



Powołując się na zbiorową fascynację Britney Spears , zmarłą Amy Winehouse i śmiercią księżnej Diany, Ratajkowski podkreśliła, że jako społeczeństwo "uwielbiamy fetyszyzować kobiecy ból". "Mamy obsesję na punkcie martwych dziewczyn i seryjnych morderców" - stwierdziła.



"Uwielbiamy fetyszyzować kobiecy ból. I myślę, że jako kobiety, mogę powiedzieć za siebie na pewno, nauczyłyśmy się fetyszyzować własny ból oraz cierpienie i prezentować je jako coś, co może być uważane za seksowne" - uzupełniła modelka.



"Myślę, że robimy to na wiele, wiele różnych sposobów" - dodała Ratajkowski.



Autorka książki "Moje ciało" namawiała kobiety do "odrobinę większego wkurzenia", a społeczeństwo, do zmiany sposobu, w jaki postrzega płeć piękną.



"Chcę, żeby to się zmieniło. Ale myślałam o tym i wiesz, co jest trudne do fetyszyzowania? Złość. Złość jest trudna do fetyszyzowania. Więc mam propozycję. Wkurzmy się. Będę w mojej erze czarownic" - zakończyła.